CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, artan intihar olaylarını ve turizmcilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri

Nevşehir ilimizde

28.2.2020 merkez göreme ofis binasında intihara teşebbüs eden vatandaş kurtarılmıştır.

02.03.2020 Merkez Cevher Dudey Mahallesinde bir binanın üçüncü katında balkonda intihara teşebbüs eden kişi polis tarafından kurtarılmıştır.

03.03.2020 Nevşehir de özel yurt mahallesinde öğretmen iple kendisini asmıştır.

05.03.2020 Nevşehir Merkez ilçeye bağlı kavak kasabasında genç bir kadın av tüfeğiyle intihar etmiştir.

11.03.2020 Nevşehir Kapadokya hava alanında sabah saatlerinde otoparkta araç içerisinde intihar olayı gerçekleşmiştir.

13.03.2020 Nevşehir Devlet Hastanesinde çalışan bir kişi evinde kendini asarak yaşamına son vermiştir.

16.03.2020 Nevşehir Merkezde bir intihar teşebbüsü oldu kurtarılmıştır.

Nevşehir de 15 gün içerisinde intihara teşebbüs ve intihar olayı sayısı 7 dir. Nevşehir tarihinde görülmemiş bir vaka. Halk tedirgin bu konunun bilimsel metotlarla nedenlerinin araştırılıp, bu tür intihar girişimlerinin önüne geçilmesini istemektedir.

Üsküdar Üniversitesi psikiyatri uzmanı Prof.Dr.Kemal ARIKAN Türkiye de insanları intihar girişiminden caydıran konuların başında din faktörü geliyor diyor. Allah korkusu, sonsuz cehennem kaygısı intihardan vazgeçmede ciddi gerekçe diyor ve ekliyor. İkinci neden ise yakınlarıma ne olacak kaygısı.

Bilebildiğim kadarı ile ve eminim Nevşehir halkı dinine bağlı ve yakınlarının geleceğini de düşünen bir halk. O halde burada başka nedenlerin olduğu gözüküyor. Bana gelen bilgiler Nevşehir de giderek artan tefecilik olayları. Yoksullaşan halk bankalardan kullandığı kredilerini ödeyemeyince tefecilere yöneliyor. Tefecilerde kapıya dayanınca çaresizlik içinde kalan geleceğe yönelik umudunu yitiren vatandaş hiç düşünülmemesi gereken yolu seçiyor. Nedenlerden biri bu olabilir. İlla da tek bir neden budur denilemez.

Değerli Milletvekilleri İntiharların birincil düzeyde engellenmesinde temel odak toplum içerisindeki intihar eğilimlerini azaltmaktır. Birincil önleme, çevresel risk etkenlerinin azaltılması ve kişisel kaynakların artırılması ile mümkündür.

En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetlerinde içinde olduğu sağlık ve esenliğe uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğunda eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme. Çalışma işini seçme özgürlüğü din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları ki Evrensel insan haklarının temelini oluşturur. Bu temel ilkelere uyulması ile intihar vakalarının önlenebileceği bilim insanları tarafından da kabul edilen bir gerçektir.

Nevşehir de 15 gün içinde oluşan 7 intihar olayını araştırmak üzere sosyolog, psikolog ve psikiyatri uzmanlarından oluşan bir heyetin acilen toplanması, Nevşehir de bir araştırma yapması, daha fazla intiharların olmaması için bir zorunluluktur.

Sayın Milletvekilleri Nevşehir Bölgesinin diğer bir sorunu da korona Virüs gerçeğinin Dünya Turizmini etkilediği kadar Kapadokya Bölgesindeki Turizmi de ciddi şekilde etkilemesidir. Geçim kaynağının çoğunluğunun turizmden karşılandığı Nevşehir’deki otellerin % 98’nin rezarvasyonlarının iptal edilmesi, turizm sektöründe çalışan işçilerimizin çoğunun işten çıkarılmasına neden olmuştur. Hem işverenlerin iflaslarını önlemek hem de işten çıkarmaların önüne geçmek için acil önlemler gecikmeden alınmalıdır.

Bu bağlamda bölgemizdeki tüm esnaf ve otel işletmecilerinin borçları en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmeli. Çalışan işçilerin sigortası da 1 yıl Devlet tarafından karşılanmalıdır. Böylece hem işletmeler açık kalır hem de işçilerin işten çıkarılması önlenmiş olur.