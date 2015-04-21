Sağlık Bakanı Bisiklete Bindi, Vatandaşla Kahvaltı Yaptı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa’nın İznik ilçesinde yağmura rağmen bisiklete bindi, uğradığı kahvehanede vatandaşla kahvaltı yaptı.Yenişehir Kapı’da karşılanan Müezzinoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte kısa bir yürüyüşün ardından hemen önünde seyreden iki bisikletli zabıta memurunu durdurdu. Yağmura aldırış etmeyen Müzezzinoğlu bisiklete binerken, partililer ise bakana yetişebilmek için peşinden koştu. Ardından Atatürk Caddesi üzerindeki kahvehaneye uğrayarak, vatandaşları selamlayan Bakan Müzezzinoğlu, burada kahvaltı yapmakta olan Serkan Akın’ın azığından katık yaptı. Gazetecilere dönerek, "Sizlere iki tane malzeme verdim. iyi olmadı mı? Yeni hastane ziyareti arka planda kaldı" diyerek espri yaptı.Buradan da yaya olarak ayrılan bakan, belediye çay bahçesine geçti. Burada kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan bakanı Pele lakaplı meşhur cazgır Mehmet Tura manilerle karşıladı. Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet, buradan da Orhangazi yolu üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni İznik Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.