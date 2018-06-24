Saadet Partisi'nin seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıkları

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde hazırlık yapılıyor.
Seçime ilişkin ilk sonuçların ardından parti genel merkezine gelecek partililer için genel merkezin bulunduğu sokakta hazırlıklar tamamlandı.
Genel Merkezin 3. katında Seçim Koordinasyon Merkezi kurulurken, partinin arka sokağında bulunan Balgat Eğitim Merkezi'nde ise basın merkezi oluşturuldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun, seçim sonuçlarını genel merkezdeki makamında takip edeceği öğrenildi.