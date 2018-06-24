Saadet Partisi'nin seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıkları

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde hazırlıklar sürüyor - Parti genel merkezi önünde bulunan sokak, ilerleyen saatlerde toplanması beklenen vatandaşlar için hazırlandı - Genel Merkezin 3. katında Seçim Koordinasyon Merkezi kurulurken, partinin arka sokağında bulunan Balgat Eğitim Merkezi'nde ise basın merkezi oluşturuldu