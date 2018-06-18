Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım

KARS (AA) - Saadet Partisi Kars birinci sıra Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız ve Saadet Partisi Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ile 24 parti üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Kars Milletvekili Adayları Yunus Kılıç ile Abdulfettah Çetinkaya, Saadet Partisinden AK Partiye geçen üyelere rozet taktı.

Saadet Partisi Kars 1. sıra adayı Sezgin Yıldız ve Saadet Partisi Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş'a rozeti takan Bakan Arslan, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan burada yaptığı konuşmada, kutlu yürüyüşü sürdüreceklerini ifade ederek, "Bundan sonra daha da güçlenerek yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Değerli Sezgin Yıldız kardeşimiz, İlçe Başkanı değerli Mehmet Karataş ve onlarla birlikte aramıza gelen arkadaşlarla birlikte daha güçlü yürüyeceğiz buna şüphe yok." dedi.

Birilerinin CHP'nin kuyruğuna takıldığını ifade eden Arslan, "CHP'nin kuyruğunda onun emellerine hizmet etmek istiyor olabilirler ama Allah'a şükürler olsun, hem milletimiz görüyor hem kutlu dava uğruna, milli görüş uğruna onların da yanında yer almış o parti ile birlikte yol yürümüş ama bugün yürünen yolun yanlış olduğunu gören, yürünen yolda yanlışlığa destek verdiğini gören değerli arkadaşlarımız, 'hayır biz bu yanlışlığın içerisinde olamayız, biz CHP'nin dün ne yaptığını, onun temsilcilerinin dün ne yaptığını unutmadık dolayısıyla yarın da aynı şeyi yapacaklarını biliyoruz' dediler." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların CHP'nin daha önce yaptıklarını unutmadığını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bırakın şimdi cami cemaatinden görünmek, bırakın hoca çocuğu olduğunu ileri sürmek, bırakın bizlerin davasını savunuyor gibi görünmek, bırakın baş örtüsünün savunucusu gibi gözükmek, seçim bittiği gün fırsat ellerine geçtiğinde neler yapabileceklerini biz de unutmadık, değerli arkadaşlarım da unutmadı. Dün bunu yapanların yarın daha beterini, daha kötüsünü, daha büyüğünü yapacaklarını ama Allah fırsat vermesin. Ellerine fırsat geçerse bunları yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İşte onların eline fırsat geçememesi, dünkü oyunlarını tekrar oynamamaları için 'hayır' dediler, 'biz onların yanında olamayız, bu kutlu davada, kutlu davanın temsilcisi, lideri, yol göstericisi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız' dediler."

Arslan, Yıldız ve ekibine teşekkür ederek, "Sezgin Yıldız kardeşimizin, değerli milletvekili adayımızın bu duruşu bu söylemi bu hareketi çok manidardır, çok değerlidir, çok kıymetlidir. O yüzden sizlerin huzurunda Sezgin Bey kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliniz ki bu gelişiniz sadece başka bir partinin milletvekili adayının AK Parti'ye gelmesi, AK aileye katılması, Ahmet Arslan'ı onun yol arkadaşlarını desteklemek adına değildir. Çok daha önemlisi, çok daha güçlüsü bir camiaya mesajdır." ifadesini kullandı.

"Alacağımız oyların, CHP'ye geçecek olmasına sindiremedim"

Partisinden istifa eden Sezgin Yıldız ise yaptığı konuşmada Milli Görüş hareketinin CHP'nin zulmüne uğradığını söyledi.

Yıldız, istifa ettiğin açıklayarak, "İlk başından beri sindiremediğim ancak sahada da fark etmiş olduğum bir şeyler vardı, bunu sindiremedim. Bugün muhafazakar kesimin Milli Görüş'e, şahsımıza oy vermesi ve alacağımız oyların, ittifakta en çok alan CHP'ye geçecek olmasına ben sindiremedim." dedi.

Başının dik, anlının açık olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor, memleketimizde her zaman onurlu, dik duran lider nasip olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir nefer olarak, şer odaklarına karşı tüm ekip arkadaşlarımla Kağızman İlçe Başkanımız ve teşkilatımız olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölge ve Kars için bir değer olduğunu vurgulayarak, "Sayın Bakan'ımıza bir oy bile zarar vermemek için bugün onun saflarına geçiyorum ve destek olacağımızı ifade ediyoruz. Sahada bize söz veren vatandaşlarımıza AK Parti saflarına, bakanımıza destek olmaya bekliyorum." dedi.



Muhabir: Cüneyt Çelik