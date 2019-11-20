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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de yıllardır haksız politikalara imza attığını belirterek, ABD, Rusya ve Çin tarafından da "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmamasını" eleştirdi.
Politika 20.11.2019, 14:00
ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'in şiddet politikalarına tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler tarafından "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmadığını" kaydederek, dünyada barış, huzur ve adaletin sağlanması bakımından İsrail'in haksız eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.
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