Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

- "Seçime girilirken her türlü konuşma ve ittifaklar yapılabilir ama şu anda bunun zamanı mı? Özellikle Türkiye'nin gerginleştirilmesine ihtiyaç var mı? Çözüm çözmek için salim akla ihtiyaç var"

11 Mart 2018 Pazar 15:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
banner230

AKSARAY (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçime girilirken her türlü konuşma ve ittifaklar yapılabilir ama şu anda bunun zamanı mı? Özellikle Türkiye'nin gerginleştirilmesine ihtiyaç var mı? Çözüm çözmek için salim akla ihtiyaç var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, dünyadaki birçok Müslüman ülkede sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların tesadüfen ortaya çıkmadığını söyledi.

Birilerinin bunları planladığını dile getiren Karamollaoğlu, yaşanan gelişmeler karşısında Müslümanların da planlarının olması gerektiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Afrin'de yürütülen harekat, Türkiye için gerekli bir adımdı. Ancak buraya nasıl geldik, oturup bunu da düşünmek mecburiyetindeyiz. 15 yıl önce böyle bir problem yoktu. Her ülkenin içine müdahale edip onların sıkıntılarını ortadan kaldırmaya kalktığımız vakitte, hele bunu silahla yapmaya kalktığımız takdirde, o zaman daha büyük problemlerle karşılaşırız. Bulunduğumuz bölge Siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bunu görmek mecburiyetindeyiz."

Türkiye'nin birçok sorununun olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Memleketimizde birçok problemle karşı karşıyayız. Gerginlik, kutuplaşma var. Ekonomide duvara tosladık. Problemleri çözemiyoruz. Borçlar arttı, dış ticaret açığı büyüyor. Yeni yatırım yapamıyoruz. İşsizlik devasa bir problem olarak karşımızda duruyor. Bunlar tesadüfen mi oluyor, yoksa biz başkasının oyununa mı geliyoruz? Kendimize göre birtakım projeleri hazırlıyoruz ama hiçbir suretle problem çözemiyoruz. Daha seçim sürecine dahi girilmeden birden bire kanunlar değiştirilirken, ittifaklara imkan tanınırken, sanki Türkiye'deki bütün meseleler bitmiş şu an ittifakı konuşmamız gerekiyormuş gibi hava çıkarılıyor. Seçime girilirken her türlü konuşma ve ittifaklar yapılabilir ama şu anda bunun zamanı mı? Özellikle Türkiye'nin gerginleştirilmesine ihtiyaç var mı? Çözüm çözmek için, salim akla ihtiyaç var."

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim