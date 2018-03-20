KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mavi Tünel'den yılda 100 milyon metreküp su, Konya Büyükşehir Belediyemize tahsis edilecek. Şu an testler yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı arifesinde Torosların suyunu Konya'ya vereceğiz." dedi.

Eroğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Fuarı geçen yıl 304 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, bu yıl 60 ülke ve 70 ilden katılımcının yer aldığı organizasyonu 350 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bakan Eroğlu, Konya'ya ayrı bir gönül bağının bulunduğunu, Türkiye'de en çok yatırım yapılan ilin de Konya olduğunu dile getirdi.

Mavi Tünel projesine değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Mavi Tünel'den yılda 100 milyon metreküp su, Konya Büyükşehir Belediyemize tahsis edilecek. Şu an testler yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı arifesinde Torosların suyunu Konya'ya vereceğiz. Daha önce de veririz ama testler tam olsun. Bozkır ve Hadim'deki barajlarımız da bitmek üzere. Tünellerle de birlikte Akdeniz'e akan 444 milyon metreküp su, Konya Ovası'na getirilecek."

- "100 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Konya'da 19 baraj ve 22 göletle destan yazdıklarını söyleyen Eroğlu, "734 bin 290 araziyi modern sulamaya açtık. Çiftçilerimize yılda 503 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bunun dışında 137 dere ıslah edildi. Konya Büyükşehir Belediyesinin diktiği fidanlar hariç burada 100 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Konya'ya verdiğim 172 müjdenin toplam maliyeti ise 2 milyar 360 milyon liradır. Bunun şu ana kadar da 144 adedi bitmiş durumda. İnşallah bunu da bu yıl bitireceğiz. İnşallah bir dahaki sefere geldiğimizde büyük müjdeler vereceğiz." dedi.

- "Bu fuar artık Konya için bir markadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da Türkiye'nin 100-150 yıllık projeleri için çalıştıklarını söyledi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde en büyük büyüme oranını yakaladıklarını belirten Sorgun, "İhracatta rekor kırılıyor. Son 1 yıl içinde 1,5 milyon işsizimizin de istihdamı sağlanıyor. Bütün bunlar Allah'a ve milletimize sırtımızı dayamakla oluyor. Onun için üreticilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu fuar artık Konya için bir markadır." ifadelerini kullandı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Konya Tarım Fuarı'nın bu alanda Türk tarım sektörünün gururu olduğunu söyledi.

Konya tarım fuarının büyümeye devam ettiğini dile getiren Ersözlü, "Fuarımızı 7 salonumuz ve sergilerimizle birlikte 96 bin metrekare alanda 427 firma ve bin 280 markanın katılımıyla ziyarete açıyoruz. Türkiye'de 70'in üzerinde tarım fuarı hazırlanıyor. Bu fuarlar içinde Konya tarım fuarı bir numaralı hale gelmiştir. Bu bakımdan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eroğlu ve protokol üyeleri, fuarın açılışını yaptı.

Beraberindekilerle standları gezen Veysel Eroğlu, daha sonra fuarda sergilenen bir traktöre bindi. Traktörü inceleyen Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.



Açılışa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

