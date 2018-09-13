Polatlı Belediyesi toplu temel atma ve açılış töreni

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir." dedi.

Bahçeli, Polatlı Belediyesince 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Belediye Meclisi üyelerini hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Polatlı'nın devamlı geliştiğini, belediyenin de yorulmadan başarılı hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, temelini atıp açılışını yapacakları eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Polatlı'da olduklarını ifade eden Bahçeli, "Sakarya'nın sırtında şerefli Türk tarihi Sakarya'nın sırrında Türk talihi şanlı vakarıyla parlamaktadır. Polatlı buna müşahittir, şehitlere minnettardır, zalimlere mezardır; en şedit hıyanetlere, en seri cinayetlere, en şeni rezaletlere okunan meydanların hem kıyısı hem de karargahıdır. Artık Sakarya yüz üstü sürünmüyor, hamdolsun ayağa kalktı. Bir daha da düşürmeye hiçbir muhasımın, hiçbir müstevlinin gücü yetmeyecek, kudreti sökmeyecektir." diye konuştu.

Bu topraklarda 97 yıl önce bir destan yaşandığını ve tarih yazıldığını vurgulayan Bahçeli, 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları hatırlattı.

Sakarya Zaferi'nin doğru taktiklerle beslenmiş "devasa bir stratejinin mahsulü" olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hasım ve hainler eksik olmayacaktır. Sakarya'da husumeti yendik, esareti ezdik, işgali çiğnedik. Aynı şekilde gerilememizin sona erdiğini, bundan böyle taarruz safhasının başladığını dünya aleme gösterdik. Sakarya kıyılarına tutunup Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan yolları inşa ettik. Hezimete dur dedik, hüsrana yeter diye seslendik. Sakarya Zaferi hakikaten Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Vatan topraklarında yabancı postallarının barınamayacağının nişanesidir. Sakarya'daki muazzam dirilişten çok şükür bir şey kaybetmedik. Milli Mücadele ruhundan hiç taviz vermedik. Kuvayı Milliye felsefesinden de hiç ayrılmadık."

- "Türk milleti için geri çekilme bitmiştir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Polatlı'ya bakınca Türk tarihinin kıvancını ve Sakarya'nın mesajlarını duyduklarını vurgulayarak, "Şunu herkes bilmelidir ki Sakarya burada, teslim olmayacak milli yürekler burada, bayrak burada, ezan semalarımızda. Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse, bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa, ant olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya, son kanımıza, son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur, yine namertlere dünyayı dar ederiz. Türk milleti için geri çekilme bitmiştir. Bunun ilanı Sakarya Zaferi'yle yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Karanlık emel sahiplerinin hesaplarını buna göre yeni baştan gözden geçirmeleri gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız, ne çizilecek sınırımız, ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla perçinlenmiştir. Her yöremiz dua ve devleşmiş mücadelelerle pekişmiştir." diye konuştu.

Türk milletinin bileğinin hakkı, birliğinin harcı, imanının haklılığıyla varlığını ve bekasını teminat altına aldığını aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımızda kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağduyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar. İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır."

- "Saflarımızı sıkı tutalım, döviz kurşunu işlemeyecektir"

Türk milletinin milli bekasından ödün vermeyeceği ve bağımsızlığına toz kondurmayacağının altını çizen Bahçeli, "Zalimler bugünlerde ister ekonomik silah çeksinler, isterse de terör örgütlerini üzerimize salsınlar; yetmedi, iş birlikçilerini tembihleyip tahrik ve teşvik etsinler; Türkiye'nin haklı davasından dönen namerttir. Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi şehit olmak hedefimiz ve haysiyetimizin asaletidir." dedi.

Geçmişte bir olup düşmanların yenildiğini, bunun bugün de yapılabileceğini anlatan Bahçeli, "Yeter ki saflarımızı sıkı tutalım, döviz kurşunu işlemeyecektir. Yeter ki yüreklerimiz toplu vursun, zalimler asla ilerleyemeyecektir. Sakarya Zaferi'nin 97.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman neferlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Diyorum ki zaferimiz kutlu olsun, zaferlerimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

- MHP, Polatlı'da Yıldızkaya ile devam diyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının sonunda, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve ekibini bir kez daha kutladı ve başarılarının artarak sürmesini temenni etti.

Yıldızkaya'ya seslenen Bahçeli, "Mürsel Bey, şu an Polatlı'nın belediye başkanısınız, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde Polatlı'nın belediye başkan adayı olarak yolunuza devam edeceksiniz." diyerek, partisinin adayını açıkladı.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da konuşmasında belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun da gösteri sunduğu programa MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Deniz Depboylu, İsmail Faruk Aksu, Yaşar Yıldırım, Emin Haluk Ayhan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Bahçeli, katılımcılarla eserlerin açılış kurdelesini kesti.

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