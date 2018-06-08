KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili sözlerine ilişkin "Aslında bunu söylemeye cesaret edemeyenler Kandil'deki, Afrin'deki, Münbiç'teki PKK'lılar, Türkiye'de PKK'nın temsilcileri, Muharrem İnce kadar fütursuzca davranamamışlardır." dedi.

Elitaş, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de AA muhabirine, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamaları ve güncel siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylarının meydanlara inmesiyle Türkiye'nin seçim atmosferine girdiğini ama her şeye rağmen halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgisinin gün geçtikçe arttığını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarına ilk başladığımızda ramazan rehaveti vardı. Fakat sahalara çıktıkça, cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda yaptığı konuşmalarla birlikte vatandaştan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğru büyük bir şekilde yönelme olduğunu hissediyoruz. Hırs bastıkça kin ve nefret zirveye çıkıyor. Cumhurbaşkanı ile AK Parti'ye yapamadıklarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanlarına hakaret ederek, saldırarak siyasetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afrin kahramanı, teröristlerin korkulu rüyası, 2. Ordu Komutanımız hakkında 'apoletlerini sökeceğim' diye bir densizlikte bulunmuş. Aslında bunu söylemeye cesaret edemeyenler, Kandil'deki, Afrin'deki, Münbiç'teki PKK'lılar, Türkiye'de PKK'nın temsilcileri, Muharrem İnce kadar fütursuzca davranamamışlardır. Umuyorum, diliyorum, Türk milleti Muharrem İnce'nin yaptığını 24 Haziran'da büyük bir şamar olarak kendisine indirecektir."

- "Meral Akşener dibe vurdu"

Kamuoyuna yansıyan anket sonuçlarını da değerlendiren Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli olmadan önce Meral Akşener'in oylarının kasıtlı olarak şişirilmiş gösterildiğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olmasının ardından yine aynı kesimin Muharrem İnce'nin oy oranlarını yüksek gösterme gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Elitaş, "Meral Akşener'i fütursuzlaştıran, Fetullah'ın ekibinin de ona verdiği sufleden şu anlaşılıyor ki, Meral Akşener dibe vurdu. İlk anda köpürtenler, gaza getirenler, 'Meral Akşener en büyük alternatiftir' diyenler vardı. CHP'nin kendi adayının çıkmasıyla birlikte CHP'den giden ve Meral Akşener'i destekleyen yüzde 6-7'lik bir oy tekrar CHP'ye döndü." ifadelerini kullandı.

24 Haziran sonrası AK Parti'nin karşısındakilerin siyaset sahnesinden silineceğini savunan Elitaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz kahramanlığını gösteren, 81 vilayetin 81'inde vatanını Fetullah'ın teröristlerine karşı göğsünü siper ederek savunanalar, 24 Haziran'da Fetullah'ın bir projesi olan Meral Akşener'e de gerekli cevabı verecektir. Temel'ler ortada geziyor, Şener'ler ortada geziyor, Akşenerler ortada. Temel, Sivas'ın bağrından çıkmış ama bugün nasıl olduysa Fetullahçı terör örgütünün piyonu halinde devam ediyor. Yine bir Sivaslı, Konya'dan milletvekili adayı olmuş, hem partisine hem de yetiştiği camiaya ihanet eden bir yapıda devam ediyor. Akşener zaten partisine ihanet etti. Türkiye'ye ihanet etme yolunda hızlı bir şekilde de gidiyor ama milletimiz bunların her şeyini gerçekliğiyle görüyor. 24 Haziran onların siyaset sahnesinden silinme günüdür."



- "Kılıçdaroğlu güle güle, Muharrem İnce'ye hoş geldin seçimi"

Elitaş, anket sonuçlarına göre CHP'nin kendi oyunu aldığını gördüklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda CHP bugüne kadarki aldıkları oyu alıyor. CHP'nin oyları 22-23'e çıktı. Meral Akşener de 13-15 civarındaki oyu yüzde 7-8'lere döndü. Hanımefendi o yüzden cinnet aşamasında, cinnet geçiriyor, önüne gelene saldırıyor. Saldırganlığın sonucu bu. Muharrem İnce de ne oldum delisi oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan yüksek oy alacak, öyle gözüküyor. CHP'nin milletvekilliğindeki oyu yüzde 22-23, Muharrem İnce'nin oyu da 23-24 civarında gözüküyor. Anlaşılan o ki CHP'yi 25 Haziran'dan sonra ağustos veya eylülde bilmem kaçıncı olağanüstü kurultay bekliyor. Seçimli kurultayda da 'Kılıçdaroğlu güle güle, Muharrem İnce'ye hoş geldin' seçimi bu. Kılıçdaroğlu meydanlara da çıkamıyor. Yani şaşkın vaziyette. Allah şaşkınların yardımcısı olsun."