Perinçek'ten Türk-İş Genel Merkezine ziyaret

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Terör meselesinin arkasında Amerika olduğunu görüyoruz. Önce 5 bin tır silah verdiler, şimdi de İsrail'le birlikte namlularını Türkiye'ye çevirmiş durumdalar." dedi.

Perinçek, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı sendika genel merkezinde ziyaret etti. Perinçek, terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelede Türk-İş'in önemli sınavlar vererek örnek bir tavır aldığını söyledi.

Türkiye'nin önündeki ilk meselenin terörü temizlemek olduğunu vurgulayan Perinçek, teröre destek veren ülkelerden birinin de ABD olduğunu ifade etti. Perinçek, "Terör meselesinin arkasında Amerika olduğunu görüyoruz. Önce 5 bin tır silah verdiler, şimdi de İsrail'le birlikte namlularını Türkiye'ye çevirmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Perinçek, emek ve vatan mücadelesinde Türk-İş'e destek verdiklerini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e yaptığı operasyona dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Kandil operasyonunun bazı kesimler tarafından gözardı edildiğini söyledi.

Atalay, "Türk-İş ve şahsım için Kandil operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi, seçimden de önemlidir. Çünkü Kandil'deki teröristler ve 15 Temmuz darbe girişimi, ülkemizi 40 yıl geriye götürdü." dedi.

