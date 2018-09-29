'Parti içi demokrasinin en iyi çalıştığı siyasi parti AK Parti'dir'

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Parti içi demokrasinin bu kadar iyi çalıştığı hiçbir siyasi parti yoktur Türkiye'de. O yüzden inanıyoruz ki yerel seçimlerde büyük başarının altına hep beraber imza atacağız." dedi.

Karaaslan, partisince Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik İlçe Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun bir yürüyüş ve hareket olduğunu ifade etti.

AK Parti'lilerin omuzlarında büyük bir yük, önemli bir mesuliyet bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, kendilerine verilen görevi layıkıyla yapmak, hatta o çemberin dışına çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

Yerel seçim tarihinin yaklaştığına işaret eden Karaaslan, "Önümüzde yerel seçimler var. Oy almak, oy kaptırmak vesaire, bunun üzerinden bakmayın meseleye. Türkiye'nin AK Parti belediyeciliğini kaybetme lüksü olamaz. Tam aksine AK Parti belediyeciliğiyle henüz tanışmamış belediyelerimizin mutlaka ve mutlaka bu tanışmayı sağlaması lazım. Bu şehirlerin de AK Parti belediyeciliğiyle ve şehirlere kattığı vizyonla tanışma hakkı var. Dolayısıyla biz bir iddianın sahipleriyiz. Çıtamız kendi başarımızla sınırlı. Sürekli kendi çıtamızı aşmak için yeni çıta belirliyoruz. Birilerin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili düşünmesi gerekiyor, bu kadrolar da biziz." diye konuştu.

AK Parti'nin yerel seçimler öncesinde "kim nereye aday olsun" diye aylar öncesinden tartışma yapmayacağını bildiren Karaaslan, şunları söyledi:

"Aday belirleme konusunda çok geleneksel yöntemlerimiz var, gelenekselleşmiş bir metodumuz var. O metot silsilesi içinde her şey yaşanacak zaten ama asıl mesele istişaredir. Konuşmak, birbirimizin fikrini almaktır. Birbirimizin fikrine kıymet vermektir, değer vermektir. Ondan sonra bütün ilgili kurullar tarafından bunun değerlendirilmesi ve planlaması yapılır ve en son karar Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında alınacak karardır. O karar aldıktan sonra da başımızın üzerindedir. Dolayısıyla parti içi demokrasinin bu kadar iyi çalıştığı hiçbir siyasi parti yoktur Türkiye'de. O yüzden inanıyoruz ki yerel seçimlerde büyük başarının altına hep beraber imza atacağız."

Muhabir: İlyas Gün



