Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminata onama

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları manevi tazminat davası kararının Yargıtayca onandığını bildirdi.

Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu aleyhine açtıkları davda sonucu 2015 yılında hükmedilen tazminat kararının temyizden dönerek Yargıtayca onandığını açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle birlikte yaklaşık 27 bin TL ödeyeceğini aktaran Savruk, "Kararı götürüp icra dairelerine müracaatımızı yaptık. 12 bin TL’lik tazminat avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 27 bin TL’ye yükselmiş oldu. Birkaç gün içinde davalıya tebliğ edilir ve tazminatı tahsil ederiz." ifadelerini kullandı.

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Savruk, daha önce Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li milletvekillerinin iddialarına yönelik açtığı tazminat davalarından kazandığı tazminatlarla vatandaşa sucuk ekmek dağıtan Özhaseki'nin, kazandığı 27 bin lira tutarındaki yeni tazminatı ile de başkentlileri Ankara Döneri yemeye davet edeceğini belirtti.







