Özhaseki'den taksi durağı ziyareti

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünya başkentleri içerisinde turizmden en az istifade eden şehirlerden biri Ankara'dır. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." dedi.

Çankaya ilçesindeki VİP Taksi Durağı'nı ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ömrünün belediyecilik ve hizmetle geçtiğini, başkentin ticaret, sanayi, kültür sanat ve sporda birinci olması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, Ankara'nın turizmden en az istifade eden başkentlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Burada sağlık, termal, doğa ve inanç turizmi olur. Bunların da yolları var. Benden önce yapıldı ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." ifadesini kullandı.

Ankara'da spor alanları konusunda birçok sıkıntının bulunduğunu dile getiren Özhaseki, başkentte UEFA standartlarında bir stat inşa etme sözü verdi.

Taksicilerin UBER'e ilişkin şikayetlerini dinleyen Özhaseki, bu konuyla hükümetin ilgilendiğini ve süreci takip edeceğini kaydetti.

Ziyarette, taksiciler Özhaseki'ye Ankaragücü atkı ve formasını hediye etti.