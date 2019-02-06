Özhaseki Niğdelilerle buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Adaylar yerli ve milli olsun istiyoruz. Düşünce tarzı değişik ve farklı da olsa, Pensilvanya'dan emir almasın istiyoruz." dedi.

Özhaseki, Niğde Dernekler Federasyonunca Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik ciddi mücadele verildiğini belirtti.

Bu terör örgütlerine aynı güçlerin destek verdiğini vurgulayan Özhaseki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini söyledi.

Özhaseki, "Cumhur İttifakı" kapsamında yerel seçim çalışmalarının çok titiz yapıldığını ifade ederek, "İttifak görüşmelerinde 'İki üç şehir sizin olsun, üç beş şehir bizim olsun.' diye bir derdimiz olmadı. Öyle bir derdimiz de yok ama adaylar yerli ve milli olsun istiyoruz. Sol olsun, sağ olsun hiç önemli değil. Düşünce tarzı değişik ve farklı da olsa, Pensilvanya'dan emir almasın istiyoruz. PKK tarafından, bölücü örgütlerden, Kandil'den emir almasın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye başkan adayları belirlenirken şehirlerin tek tek gözden geçirildiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nda ısrar ediyoruz. Eğer bu ülkenin geleceği ve bekası meselesinde bir tehdit varsa, bizim yaptığımız belediye çalışmalarının bir anlamı yok. Bu bayrak inecekse, belediye başkanı olsak ne yazar olmasak ne yazar. İnşallah bu kötülükler son bulur diye dua ediyoruz ve teyakkuzda olmaya da devam edeceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli Erhan Bıyıklı'nın Özhaseki'ye ithafen şarkı seslendirdiği programa, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ile AK Parti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Özhaseki daha sonra İç Anadolu Birliğince Pursaklar'da bir düğün salonunda düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı programa katıldı.