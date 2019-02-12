Özhaseki, Hak-İş heyeti ile görüştü

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyede çalışan ek dersli öğretmenlerin sorunları çözülecek ve hukuki sorunların aşılması sağlanacak, kadın çalışanlar kreş imkanlarından yararlandırılacak, gönül rahatlığı ile bu mekanlara çocuklarını bırakacak." dedi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, parti genel merkezindeki makamında, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Özhaseki, Hak-İş Konfederasyonu'nun, taşeron işçi yasasının hayata geçmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Seçim çalışmaları ve projeleri konusunda detaylı bilgi veren ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi Ankara'da da Belediye personelinin çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin önceliklileri arasında yer aldığını anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Personelin 26 gün üzerinden yatan tediyeleri, 52 gün üzerinden ödenecek, yüzde 50'si verilen Sosyal Denge Tazminatı'nın tamamı verilecek, asgari ücret farkları hesaplanarak adil bir düzenleme yapılacak. Belediyede çalışan ek dersli öğretmenlerin sorunları çözülecek ve hukuki sorunların aşılması sağlanacak. Kadın çalışanlar kreş imkanlarından yararlandırılacak, gönül rahatlığı ile bu mekanlara çocuklarını bırakacak."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'ye adaylık yarışında başarılar dileyerek şunları ifade etti:

"Mehmet Özhaseki Beyefendiyi Kayseri Belediye Başkanlığından tanır ve takip ederiz. Kayseri'de çok güzel işler yaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı sürecinde de önemli başarılara imza atmış bir isim kendisi. Ankara'ya da önemli katkılar sunarak marka şehir haline getireceğinden şüphemiz yok."