VAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş asla söz konusu değil." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.





Erdoğan, bir Van türküsünün "Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer, dağ bizim maral bizim, avcı burda ne gezer" sözlerini hatırlatarak, "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyunu kendisinden alıp, iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor." diye konuştu."Van Büyükşehir Belediyesi, bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:"Bu belediyenin, size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yaşandığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce, hatırlayın belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım, anında geldim. Biz hemen tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kalkındırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi, Kandil'e. Örgüte teslim etti, örgüte. Şu anda Van'da valimiz, belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? İşte bizim farkımız bu. Hamdolsun yolda gelirken bakıyorum, yollar pırıl pırıl daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak."'Teşviklerle, desteklerle üzerimize düşenleri yapıyoruz'Van'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Erdoğan, "Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bunlar önemli ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız." diye konuştu.Türkiye'nin uzun süre terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Erdoğan, "CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinin ağzından duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin üstesinden geldik. Şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır." ifadelerini kullandı."Bu ülkede kime 'Öte git' denmiş?"Yatırımlar ve hizmetler konusunda Van'ın on kat ileri gittiğini ifade eden Erdoğan, gençlere ailelerine 10-15 yıl öncesini sormalarını isteyerek, şöyle devam etti:"Dün bu ülkede insanlar kökenlerinden, inançlarından, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, baskı görüyor, zulme maruz kalıyordu. Bugün böyle bir durum var mı? Ret ve inkarlarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim ve böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Biz buyuz. Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dini inancının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, aynı şekilde beni ve devletimizi karşısında bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış, kime 'Öte git' denmiş? Böyle bir durum da asla söz konusu değildir."Erdoğan, geçen dönem CHP'nin bir kadın milletvekilinin İstanbul Üniversitesinde önemli bir görevde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bunlar benim başörtülü kızlarımı başlarını açıp ikna odalarına sokanlar değil miydi? CHP, bu. Peki PKK'nın desteklemiş olduğu parti, Diyarbakır'da benim o Kürt annelerimi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde hüngür hüngür ağlatanlar değil miydi? Onların yavrularını Kandil'e kaçıranlar onlar değil miydi? Bana geldiler, Ankara'da kendilerini ağırladım, onlarla konuştum ve bir baba olarak onların acılarını bizzat, kendilerinden dinledim. Bunlar Kandil'e götürürler, biz ise annelerine babalarına teslim etmenin mücadelesini veririz. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık ama karşımıza başka sıkıntı çıktı."'Özgürlüklerden taviz verilmeyecek'Terör meselesini bir ölçüde çözerek, akan kanı durdurabilmek umuduyla siyasi tarihte hiç kimsenin almadığı riskleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Biz, ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alicenaplığını zaafiyet olarak zannetmişler ki olmayacak işlere kalkıştılar." diye konuştu.Şimdi devranın değiştiğini, başka bir yola girildiğini anlatan Erdoğan, "Perşembe akşamı, cuma akşamı ATV ortak yayınında, TRT ortak yayınında yeni hükümet sistemini milletimle paylaşacağım. Nasıl bir sistem bunu anlatacağım." ifadesini kullandı.Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, reformlara devam edileceğini, özgürlüklerden taviz verilmeyeceğini, geriye dönüşün söz konusu olmadığını kaydetti.Erdoğan, "Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar." dedi."Başı açık olanı da başı örtülü olanı da var"Milletin tamamı gibi Kürtlerin de hak ve özgürlükleriyle ilgili Türkiye'de bir sorunun bulunmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilinizi her yerde serbestçe kullanıyorsunuz değil mi? Dininizin, inancınızın gereklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz değil mi? Reddi inkar politikalarından eser kalmadı değil mi? Sizlerin görüşüne, fikrine, zikrine, kılık kıyafetine karışan var mı? Ne diyorlar? 'Kılık kıyafete karışıyorlar.' İşte burada buyurun, başı açık olanı da başı örtülü olanı da var. Karışamaz kimse." diye konuştu.Yapılan yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda bölgeyi ve şehri Türkiye ortalamasının altında tutmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz." ifadesini kullandı.