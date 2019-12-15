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Önder Aksakal DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Demokratik Sol Parti (DSP) 11. Olağan Kurultayı'nda, Önder Aksakal yeniden genel başkan oldu.
Politika 15.12.2019, 22:43
ANKARA (AA) - Partiden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki kurultayda yapılan genel başkanlık seçiminin ilk turunda, Aksakal, delegelerin 385'inin, Ercan Akarpınar ise 142'sinin oyunu aldı.
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