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Önder Aksakal DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Demokratik Sol Parti (DSP) 11. Olağan Kurultayı'nda, Önder Aksakal yeniden genel başkan oldu.

Politika 15.12.2019, 22:43
Önder Aksakal DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
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ANKARA (AA) - Partiden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki kurultayda yapılan genel başkanlık seçiminin ilk turunda, Aksakal, delegelerin 385'inin, Ercan Akarpınar ise 142'sinin oyunu aldı.

İkinci turda aldığı 382 oyla Aksakal, tekrar genel başkan seçildi. Akpınar'a ise ikinci turda sandıktan 117 oy çıktı.

#politika
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