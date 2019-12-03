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Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum." dedi.

Politika 03.12.2019, 13:06
Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Tosun

#türkiye
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