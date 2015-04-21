Nureddin Nebati’den Muhalefete Eleştiri

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, CHP, MHP ve HDP’yi eleştirdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa milletvekili adayı Nureddin Nebati, CHP’nin gerçekleşmeyecek vaatlerle milleti aldatmaya çalıştığını kaydetti. Yeni Türkiye sloganları ile birlikte CHP’nin vaatlerinin de art arda geldiğini belirten Nebati, “CHP yalan beyanlarla ortaya çıksın. Çok gördük çok, 2 anahtar vereni. Çok gördük mazotu bedava yapacağım diyeni. Kimin cebinden veriyorsun, kimin? Olmayan şey verilir mi” dedi.MHP ve HDP’yi de eleştiren Nebati, “MHP, üzülüyor beyefendi, şehit cenazeleri gelmiyor ya. HDP şaşırmış durumda. Bir orada, bir burada. Bizim istikametimiz doğru. Çünkü biz milletle beraberiz. Çünkü biz sandığın iradesine güveniyoruz, şantajla, tehditle oy almıyoruz. Biz bu millette ‘senin oyun, bizim namusumuz, bizim şerefimiz, senin sandığın bizim başımızın üstünde, sen ne dersen o’ diyoruz da onun için” diye konuştu.Ülkenin gelişmesine engel olmak isteyenlerin 12 yıl boyunca AK Parti ile uğraştığını belirten Nebati, AK Parti iktidarını devirmek isteyenlerin şer odaklarıyla işbirliği yaptığını söyledi. AK Parti’nin 12 yıldır ayrım yapmadan hizmet getirmesini kıskananlar olduğunu kaydeden Nebati şöyle devam etti:“Bu hizmetlerimizden, ayağa kalkışımızdan, dik duruşumuzdan rahatsız olanlar var. Bizi kıskanıyorlar. Kıskansalar bir şey değil. Sırf AK Parti gitsin diye, sırf AK Parti hükümeti düşsün diye ülkeyi ateşe vermeye çalışanlar var. Sırf kıskandıkları için, sırf 12 yıldır vesayetçi rejimlerini devam ettiremedikleri için, soyamadıkları için, kendi güçlerini idame ettiremedikleri için AK Parti ile uğraşıyorlar. Cumhurbaşkanımız ile uğraşıyorlar, kurucu genel başkanımızla, başbakanımızla hükümetimizin her kademesindeki bakanlarıyla, milletvekilleriyle uğraşıyorlar. Niye, çünkü biz millet ile beraberiz, Taş üstüne taş koyanlara engel olmaya çalışıyorlar. Yetmiyor, güçleri yetmediği için uluslararası ihanet şebekeleri ile işbirliği yapıyorlar. Hem de öyle bir ihanet yapıyorlar ki zamanı gelince, gezi olayları ile Türkiye’yi ateşe çevirmeye çalışıyorlar, zamanı gelince paralelcilerle iş birliği yaparak, hükümeti devirmeye çalışıyorlar. Kobani olaylarını bahane ederek, ülkenin her tarafını ateşe veriyorlar. Oysa bu ülkede Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Yezidi ayrımı yapmayan tek bir hükümet var, o da AK Parti hükümetidir."“İKNA ODALARINDA EZİYET EDİLİYORDU"Mitingi dinlemeye gelen bir grup başörtülü kadına da seslenen Nureddin Nebati, üniversitelerdeki ikna odalarını hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in ders müfredatına alındığını da vurgulayan Nebati, “Başörtülü kardeşlerim, İmam Hatip Lisesi’nde başınızın üstündeki örtüleri alıyorlardı. Üniversiteye kızlarınızı gönderemiyordunuz. İkna odalarında eziyet ediliyordu. Kızlar nerede, İmam Hatip Liseleri’nde. Kızlar nerede, üniversitelerde. Kızlar başörtüleriyle Türkiye’nin meclisinde. Kıskanıyorlar, çünkü başörtü bizim kutsalımız dediğimiz için. Kıskanıyorlar, çünkü Kur’an-ı Kerim, 4+4+4 ile bu ülkenin müfredatına girdi. Kıskanıyorlar, çünkü Hz.Muhammed’in hayatı müfredata girdi. Müslümanlar zilletten izzete kalktı. Kıskançlıkları gözleri bürümüş” dedi.Nebati, partililerle yaptığı görüşme ve esnaf gezisinin ardından ilçeden ayrıldı