Nureddin Nebati, Seçim Gezilerini Sürdürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, birinci sıradan milletvekili adayı gösterildiği Şanlıurfa’da seçim gezilerini sürdürüyor. Yoğun ilgi ile karşılanan Nebati, “Ey Allah’ım bu bayrağımızı yere düşürme. İki yıldır süren barış sürecini ezeli ve ebedi eyle” diyerek dua ettiğini söyledi.Nebati, seçim bölgesindeki gezisini Ceylanpınar ilçesinin ardından, memleketi Viranşehir ilçesi ile sürdürdü. Viranşehir’de de davul zurna ve kurbanlarla karşılanan Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, ilçe belediye başkanları ve diğer milletvekilleri adaylarını Viranşehirlilerle tanıştırdı. Konuşmasının başında babasının mezarı bulunan Viranşehir’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yardımcısı olarak geldiğini belirten Nebati, “Allah’a hamd ediyorum, Rabia’daki mazlumların sesi, temsilcisi olarak geldim. Allah’a hamd ediyorum, Gazze’deki yetimlerin sesi olarak geldim. Hizmet yapmış bir partinin temsilcisi olarak geldim. Allah’a hamd ediyorum, topraklarıma, zenginleşmiş bir şehre geldim” diye konuştu.Yoğun ilgi nedeniyle memnuniyetini dile getiren Nebati, ilginin başta çözüm süreci olmak üzere ülkenin son dönemlerde yaşananlardan kaynaklandığını kaydetti. Muhalefet partilerine seslenen Nebati, “Ey muhalefet duy ve titre. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, temsilcisi olan AK Parti burada. Şanlıurfa’da 12-0 yapacağız. Biz Ayşelerin annesiyiz. Biz Zübeydelerin kardeşiyiz. Biz Rabia’daki adaletiz. Biz Gazze’deki Müslüman’ın, Hakkari’deki, Şırnak’taki Kürt’ün, Bingöl’deki Zaza’nın, Mardin’deki Süryani’lerin sesiyiz. Biz, hemen şurada toprağı bulunan ve kardeşçe yaşadığımız bu şehirdeki Yezidi’lerin sesiyiz. Biz sizin sesiniz, hizmetkarıyız” dedi.AK Parti’nin gönlünü açmış milletin temsilcisi olduğunu vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:“Memleketi tehdit eden Gezi olaylarını başlatan paralel yapıcılara karşı dik durmayı bilenleriz. Biz bu ülkenin düşmanlarının inlerine girebilecek güce sahibiz. İhanet şebekelerine karşı, güçlü, ayakta ve dimdik duranlardanız.”Dua ederek konuşmasını bitiren Nebati, “Ey Allah’ım bu bayrağımızı yere düşürme. İki yıldır süren barış sürecini ezeli ve ebedi eyle. Bir daha bizi Kürt, Türk, Arap diye ayıracaklara karşı güçlü eyle. Ey Allah’ım Kürtler Kürtçe rahat konuşsunlar. Müslümanlar, ‘ben Müslüman’ım, izzet sahibiyim’ demeye devam etsinler diye dua ediyorum. Yanı başımızda ateş var. Göç etmek, buraya gelmek zorunda olanlar var. Bizleri birer ensar olarak halk ettin, bir emsal olarak işimizi yapmayı nasip eyle. Etrafımızdaki ateşi durdur. Bu ülkeye ateş sarmaya çalışanlara karşı bizleri güçlü ve müteyakkız eyle’ diye dua ediyorum. Amin, amin, amin, amin, amin. Bu ülkedeki Müslümanlar için amin. Amin Gazze’deki Müslümanlar için. Amin Myanmar’daki Müslümanlar için. Amin Saraybosna’daki Müslümanlar için. Amin, dünyadaki Müslümanlar için” dedi.Konuşmasının ardından Nebati, AK Parti ilçe binasında mahalle muhtarları ve ilçe halkı ile toplantılar yaparak sorunlarını dinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, ilçe belediye başkanları ve milletvekili adayları da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Taziye evini ziyaret eden Nebati, ilçedeki eski dost ve tanıdıklarıyla da buluşup hasret giderdi.