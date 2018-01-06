NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesi için özel sektörün önünü açmak gerekir. Başka hiçbir şeye lüzum yok. Türkiye'de AK Parti iktidarından önce devlet 1 liralık yatırım yapıyordu, özel sektör 1,5 liralık yatırım yapıyordu. Şimdi devlet 1 liralık yatırım yapıyor, özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor." dedi.

Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Nevşehir İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından şehrin üreten, ekonomiye katma değer sağlayan sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, toplumun bütün kesimleriyle diyalog halinde olduklarını, meseleleri ilk ağızdan öğrendiklerini aktardı.

Başbakan Yıldırım, "Çözüm üretmek istediğiniz zaman, damdan düşeni bulacaksınız. Yani Ankara'da, masa başında oturarak Nevşehir'deki patates üreticilerinin çözümünü bulamazsınız. Sanayi kesiminin sorunlarını tam olarak tespit edemezsiniz. Gazetelerde renkli renkli haberler, bol bol raporlar, önümüze getirilen rakamlar bir şey söyler ama sahada alın teri, akıl teri döken de bir başka şey söyler. Onun söylediği üretimdir, onun söylediği bu ülkenin değerine değer katmaktır. Bizzat yerinde ziyaret ettiğimiz iş alemimizin, sanayicilerimizin, esnafımızın temsilcileriyle çatı örgütleriyle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Buna göre çözüm üretiyoruz. İstişare etmeden hiçbir konuda hareket etmiyoruz." diye konuştu.

Programa, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığını anlatan Yıldırım, "Çalışan da burada, çalıştıran da burada, üreten de, emek, alın teri döken de burada. TOBB deyip geçmeyelim. TOBB'un 1,5 milyon üyesi var. Özel sektörün zenginliğinin kaynağını oluşturuyor. 15 milyon istihdam sağlıyor bütün üyeleri marifetiyle. Yılda 300 milyar lira üzerinde yatırımı kontrol ediyor. 160 milyar liraya yakın da ihracatı ülkemize kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkesine güveniyor, geleceğe umutla bakıyor"

Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesi için özel sektörün önünü açmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Başka hiçbir şeye lüzum yok. Türkiye'de AK Parti iktidarından önce devlet 1 liralık yatırım yapıyordu, özel sektör 1,5 liralık yatırım yapıyordu. Şimdi devlet 1 liralık yatırım yapıyor, özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor. Yanlış duymadınız, 1'e 8. Niye? Güveniyor, ülkesine güveniyor, geleceğe umutla bakıyor. İstikrarı, güçlü iktidarı görüyor, yatırım yapıyor. Şu anda zannederler ki devlet çok büyük yatırım yapıyor. Devletin topu topu yaptığı yatırım miktarı, yılda 128 milyar lira. Belediyesiyle bakanlıklarıyla hükümetiyle hepsini topla 128 milyar lira. Özel sektör, 900 milyar lira yatırım yapıyor. Demek ki bir Türkiye üç kat büyüdüyse, milli gelir 860 milyar doların üzerine çıktıysa bunun arkasında siz varsınız. Üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren milyonlarca vatandaşa aş, iş sağlayan özel sektörümüz, iş alemimiz, esnafımız ve sanatkarımız var."

Nevşehir'e 4 Mart 2017'de geldiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Yine böyle bu salonda, Arif Parmaksız'ın lezzetli kuru fasulyelerinden biz de parmağımızı yedik. Neredeyse biz de parmaksız olacaktık. Dolayısıyla tadı damağımızda kaldı. Bu sefer de uğramadan gitmeyelim dedik. Aslında kongrelerimizi yaparken araya program sokuşturma yok ama bu, Nevşehir'e özel bir iş oldu. Nevşehir de özel bir şehir. Ne diyor Nevşehirliler? 'Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz. Biz Nevşehirliyiz, bize şekil yapılmaz.' Dolayısıyla nerede olduğumuzu bileceğiz."

- "600 bin insanımıza kaynak sağladık"

Geride kalan yılın hem zor hem de çok başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Zorluğu neydi? 2017'nin başında felaket tellalları piyasaya indi. 'Firmalar batacak, iş alemi perişan olacak, ekonomi bozulacak. AK Parti iktidarı da dersini alacak.' 15 Temmuz alçak darbe girişiminden çıktık. Ülkemiz hakkında kötü senaryolar yazanlara içeriden de epey ortakçı çıktı ama Allah'a şükür odalarımızla, borsalarımızla, esnafımızla oturduk, hızlı şekilde karar aldık. Ne yapacağız? Piyasayı hızlı şekilde canlandıracağız. Piyasa nasıl canlanacak? Kredi açacağız, daha çok yatırım yapılacak. İşini yenileyen işini yenilesin, yeni iş yeri açmak isteyen yeni iş yeri açsın, işini büyütmek isteyen büyütsün. Bunun için ne lazım? Kaynak lazım. Kredi Garanti Fonu, oraya 25 milyar lira paraya koyduk. Bunu teminat gösterip 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturduk. Bugün itibarıyla 230 milyar liranın üzerinde fiilen 300 bine yakın iş sahibi bu krediyi kullandı. Ayrıca buna nefes kredisi, odalar, borsalar ve diğer bankaların, KOSGEB, esnaf ve kefalet kooperatiflerinin kredisini de eklersek, 600 bin insanımıza kaynak sağladık. Yani 'Efendim, Türkiye yüzde 3 büyüyecekti, niye yüzde 11 büyüdü.' diye hayıflananlar, bunun arkasındaki gerçeği bilmiyor. Biz bunu gördük ve ilk anda tedbirimizi aldık."

(Sürecek)