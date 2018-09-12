"Nevşehir için ne gerekiyorsa hazırım"

NEVŞEHİR (AA) - CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarıaslan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve teşkilat üyeleriyle partisinin Nevşehir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle zaman zaman fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Sarıaslan, Nevşehir'in sorunlarına çözüm bulabilmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Sarıaslan, "Avanos'tan geçen Kızılırmak konusunda çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlar da teşekkürlerini iletti. Ama yetkililer tarafından hiçbir çalışma yapılmadı. Orada yaşayan canlı türleri tehlikede. Benim amacım üzüm yemek. Herhangi bir çalışma yapılmazsa konuyu Meclis'e taşıyacağım." dedi.



Tarımsal üretimde çeşitli sıkıntılar yaşandığını savunan Sarıaslan, "Çiftçilerle görüştüm. Geçen sene bin 400 liraya aldıkları gübre şimdi 3 bin 600 lira olmuş. Fakat buğdayın fiyatı geçen seneki fiyatla aynı. Bir kilogram buğday veriyorsunuz, bir bardak çay içebiliyorsunuz." diye konuştu.



Kentin devlet yatırımları konusunda sorunlar yaşadığını dile getiren Sarıaslan, uzun süredir çevre yolu yapılmasının gündemde olduğunu ama olumlu bir adım atılmadığını kaydetti.

Sarıaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben tüm vatandaşlarla görüşüyorum. Bana söyledikleri yatırım yapılmadığı. 15 yıldır bir çevre yolu yapılacak. Her sene söz veriyorlar ama maalesef çevre yoluyla ilgili hiçbir çalışma yok. Yetkililere sesleniyorum. Bu konuda benim desteğim gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırım. Nevşehir için ne gerekiyorsa ben hazırım."