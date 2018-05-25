Muharrem İnce: Başörtülü kardeşim nasıl giyinirse giyinsin kimse karışmayacak

KÜTAHYA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İsteyen istediği gibi giyinecek. Başörtülü kardeşim ister sokakta ister evde ister devlet dairesinde nasıl giyinirse giyinsin kimse karışmayacak." dedi.

İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ankara Yenimahalle Belediyesince yaptırılan sosyal tesis ve konukevinin Anıt Meydanı'ndaki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 81 milyonun cumhurbaşkanı olabilmek için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardığını söyledi.

Milletin ayrıştırıldığını savunan İnce, şöyle konuştu:

"Bu ülkede ne yazık ki milleti ayrıştırdılar. Ne yazık ki gıdalarımız, sendikalarımız, okullarımız her şey bölündü. Köylülerimiz bölündü ve şehitlerimiz bölündü. Şehitler ve gaziler arasında dahi ayrımcılık yapıldı. Biz bu milleti yeniden toparlamak için yeniden ayağa kaldırmak için 81 milyonun cumhurbaşkanı olabilmek için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım, Türk bayrağını taktım. Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçildiğimde herkesi kucaklayacağız."

İnce, amacının insanları birleştirmek, bir büyük şemsiyenin altında toplamak ve bir büyük uzlaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.

"Özgürlük içinde yaşamak istiyoruz"

"3B ve 3Y"yi uygulayacağının altını çizen İnce, şöyle devam etti:

"Yani barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bu 3B'yi de 3Y ile yapacağız. Önce yönümüz belli olacak. Yani bizi Avrupa'dan da kopardılar, Suriye'den de kopardılar. Biz Avrupa Birliğine girmek istiyoruz. Zenginleşmek istiyoruz, refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Özgürlük içinde yaşamak istiyoruz. Gelişmiş bir demokraside yaşamak istiyoruz. İki, yöntemimiz belli olacak. Hukuk devleti, evrensel kurallar, özgürlükler. İsteyen istediği gibi giyinecek. Başörtülü kardeşim ister sokakta ister evde ister devlet dairesinde nasıl giyinirse giyinsin kimse karışmayacak. Bir de yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Tek adama değil. Ehliyetli insanlar olacak."

İnce, çiftçiye mazotun 5,72'den verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"(Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz) dedim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 'Biz mazotu 2,5 liraya veriyoruz, Muharrem İnce'nin haberi yok.' dedi. Az önce yol boyunda bir çiftçiyi durdurdum, traktörüne bindim, depoya yanaştım ve dedim ki, 'Bu ülkede bir yalancı var; Ya Muharrem İnce yalancı, ya Fakıbaba yalancı. Traktörü yanaştırdım, doldurdum ve ücretini ödedim. 5,72 liradan aldık mazotu. Demek ki Muharrem İnce yalancı değil, Fakıbaba yalancı. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; demek ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, siz fakirbaba. Bunlardan hepimiz kurtulacağız. 1919 ruhuyla kurtulacağız. Dumlupınar ruhuyla kurtulacağız."

İnce'nin konuşmasının ardından sosyal tesis ve konukevinin temeli atıldı.