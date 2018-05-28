'Müdahaleler olmasaydı 16 yılda Türkiye altı kat büyürdü'

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tekkeköy Belediyesince kent meydanında düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin yer aldığı iftar programına katıldı.

Yemeğin ardından vatandaşlara seslenen Bakan Demircan, Türkiye'nin 24 Haziran'da seçim yapacağını, vatandaşın sandığa giderek bir karar alacağını söyledi.

Demircan, bu kararın bir yıl önce alındığını ifade ederek, "16 Nisan'da hep beraber dedik ki Türkiye'yi bu parlamenter sistemden kurtaralım." diye konuştu.

Parlamenter sistemin darbe ve vesayetler ürettiğini, bunun örneğini Türkiye'nin birçok kez tecrübe ettiğini belirten Demircan, parlamenter sistemin zayıf yönlerine değindi.

Demircan, 27 Mayıs 1960'da milletin helal oylarıyla üç dönem seçilen ve millete hizmet eden rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in darbeyle indirilip iki bakanıyla birlikte asıldığını anımsatarak, "Peşinden çok geçmedi, 1971'de bir muhtıra, 1980'de bir darbe, 17 sene sonra 28 Şubat, 27 Nisan bildirisi 2007'de, 2016'da da 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bu aziz millet 'Yeter artık' dedi. Ülkeyi uçurumun kenarından tuttu aldı. Bu millet 'Artık vesayet istemiyoruz, darbe istemiyoruz, kriz istemiyoruz' dedi." şeklinde konuştu.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi benimsendi"

Değiştirmeye karar verilen rejimin hep bunları ürettiğini dile getiren Sağlık Bakanı Demircan, şunları kaydetti:

"Darbe üretti, kriz üretti, vesayet üretti. Bir sene önce bunun kararını verdik. Şimdi o kararı uygulayacağız. Uygulayacağız da ne olacak? Bu aziz millet çalışkan bir millet, üreten bir millet. Bu topraklarda ektiğiniz tohum yeşeren bir toprak. Bu toprakların üzerine rahmet yağıyor hala. Güneş doğuyor ama biz burada kalkınamıyoruz. Neden? Üç alanda sıkıntı var da ondan. Birincisi bugüne kadar iktidara gelenler zihniyet açısından sıkıntıydı. İnsanı merkeze almıyorlardı. Hep devlet merkeze alınıyordu. Oysa asıl olan insandır. Devleti de yapan, kuran, güçlendiren yine millettir, insanımızdır. İşte 2002'den bugüne kadar zihniyet değişti. Merkeze insan alındı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi benimsendi. Peşinden önemli olan nedir? Sisteminizdir. Devletinizi yönettiğiniz sistem o kadar önemlidir ki bugüne kadar şikayet ettiğimiz o parlamenter sistem, vesayetçi, darbeci, kriz üreten sistem olmasaydı en son 16 yılda yakaladığımız istikrar sayesinde Türkiye üç kat büyüdü. Ben burada açık konuşuyorum, eğer bu darbeler olmasaydı, müdahaleler olmasaydı 16 yıl içerisinde Türkiye altı kat büyürdü. Bunu bilin."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda seçeceğiz"

İstikrarı bozmak için darbe teşebbüsleri ve e-muhtıralar olduğunu söyleyen Demircan, 24 Haziran seçimleriyle bunlara son vermek istediklerini ifade etti.

Güçlü bir yürütme ve güçlü bir yasama ile bağımsız bir yargıyla buna son vereceklerini vurgulayan Demircan, "16 Nisan'da onun kararını verdiniz. Şimdi onu uygulayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci sandıkta, birinci turda seçeceğiz. Yetmez. Meclis'i de inşallah bu aziz millet güçlü bir Meclis olarak cumhurbaşkanıyla uyum içinde çalışacak şekilde inşa edecek ve kuracak." dedi.

Demircan, Meclis'in güçlü olmasının alınacak kararların uygulanması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanlığının yatırımları hakkında da bilgi veren Ahmet Demircan, 10 aydır Sağlık Bakanı olduğunu anımsatarak, sağlık alanında Türkiye genelinde birçok alanda fevkalade çalışmalar yaptıklarını, Samsun'un da bundan pay aldığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yaptığı konuşmada, tüm dünya mazlumlarının umudu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları özgüven ve dik duruşla geleceğe umut ve güvenle baktıklarını ifade etti.

Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini dile getiren Karaaslan, "Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle bugünlere ulaşmak her zamankinden daha yakın diye düşünüyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin kaderinin belirleneceği bu seçimlerde inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi yine göstereceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Fatih Mehmet Kürkçü