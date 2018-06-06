Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta iftar programına katıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde muhtarlar, İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi personeli için iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Yılmaz, ramazan ayının önemine değindi. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, programa katılanlara teşekkür etti.

Bu arada iftar açıldıktan bir süre sonra yağmurun etkili olması nedeniyle programa katılanlar zor anlar yaşadı. Masalardan kalkan bazı vatandaşlar çevredeki binalara sığınırken bazıları ise başlarına poşet takarak yemek yemeye devam etti.

Protokol üyeleri de yağmur nedeniyle alanı terk etmek zorunda kaldı.

Programa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kaymakamlar, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- En çok kitap okuyan öğrenciye ziyaret

Bakan Yılmaz daha sonra kütüphaneden 138 kitap alarak okuyan 8 yaşındaki Ece Zümra Günaydın'ı Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Kızlarının başarısından dolayı Dilek ve Satuk Buğra Günaydın çiftini tebrik eden Yılmaz, Ece Zümra'ya ise çeşitli hediyeler verdi.

Okumanın önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben de çok kitap okudum, Gürün Kütüphanesi'ndeki hemen hemen tüm kitapları bitirdim. Yıllar geçtikten sonra şöyle bir pişmanlığım oldu, keşke okuduğum kitapların bir ya da iki sayfa özetini çıkartabilseydim. Hepsinde bir ana tema vardır, bir mesaj verir. Yıllar geçtikten sonra o kitabı yeniden okuma ihtiyacı duyduğunda sadece o özet kısmını okuduğumda hatırlayabileceğim bir şey olsun derdim. Bir evlada yapılabilecek en güzel şey onu yetiştirme ve ona kitap okutmaktır. Aynı zamanda bu öğrenmeyi öğretmenin de önemli bir aşaması. Bir kitabı okursa, o kitaptan mutlaka bir hazne, bir cümle ya da bir davranış modelini mutlaka öğrenir."