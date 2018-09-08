Milletvekili Tamer ve İl Başkanı Çopuroğlu'ndan ilçe ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, İncesu ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe teşkilatında partililerle bir araya gele Tamer, burada yaptığı konuşmada, İncesu'nun başından beri kendisine yakışanı yaptığını belirterek, "Burada ben İncesu halkımıza çok teşekkür ediyorum. İncesu'yu birlik ve beraberlik anlayışının ön plana çıktığı bir ilçe olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu ise başarılarından dolayı ilçe teşkilatını kutlayarak, "İnşallah önümüzdeki yerel seçimler öncesinde de bu başarımızı devam ettirip daha çok çalışarak seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. İlçelerimizi ziyaret ediyoruz. 16 ilçemizde de aldığımız olumlu enerji bizim ciddi manada başarı duygumuzu arttırıyor." açıklamasında bulundu.

Tamer ve Çopuroğlu, daha sonra esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

Yeşilhisar ilçesinde de ilçe Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tamer ve Çopuroğlu, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu ve ilçede yapımı tamamlanan diyaliz merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



