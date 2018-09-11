Milletvekili Karacan, partililerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde gerçekleştirilen danışma toplantılarına katıldı.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan, konuşmasında, AK Parti'nin herhangi bir parti olmadığını belirterek, AK Parti'nin büyük bir fikir, bir değer birlikteliği olduğunun altını çizdi.

Vatan sevdası, millet aşkıyla, 2023, 2053 ve 2071 gibi büyük hedefleri bulunanların partisi olduklarını belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Halka hizmet nasıl yapılıyormuş göstereceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle seçilecek adaylarımızla beraber yılmadan, bıkmadan vatandaşımızı dinleyeceğiz, onların sesine kulak vereceğiz, dertleriyle hemhal olacağız, çözüm bulacağız ve Allah'ın izniyle tüm ilçelerimizle beraber Eskişehir'i ak belediyeciliğe kavuşturup, halka hizmet nasıl yapılıyormuş göstereceğiz. Bu ilçenin derdini bu şehirli anlar. 2019 yerel seçimlerine hazırlanırken siz kıymetli dava dostlarımıza da büyük görev düşüyor. İlimize sahip çıkacağız, ilçemize sahip çıkacağız, mahallemize de vakti gelince sandıklarımıza da sahip çıkacağız. Bu ilçenin tozunu yutan, havasını soluyan, ilçenin dilinden ve derdinden anlayan adaylarla zafere ulaşacağız inşallah."

Teşkilat üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen danışma toplantılarında üyeler, Karacan'a yoğun ilgi gösterdi.