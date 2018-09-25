Milletvekili Karacan işçilerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Muttalip Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yöneticisi ve çalışanlarla bir araya geldi.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi, beyaz yaka ve fabrika sahiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Karacan, kendisinin sadece seçim zamanlarında değil, iyi ya da kötü günde üreticinin yanında olduğunu belirterek, üreticinin sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştığını kaydetti.

Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Karacan, Türkiye'ye kattıkları değer için, gösterdikleri emek ve gayret için teşekkür etti.