Milletvekili Karacan, Alpu'da partililerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, partisinin Alpu ilçesinde gerçekleştirilen danışma toplantısına katıldı.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karacan, Alpu ilçesinin gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan tüm ilçe teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti ile eski siyaset anlayışının bittiğini ifade eden Karacan, şöyle devam etti:

"Biz, AK Parti olarak 3 şeye önem veriyoruz. Birincisi liderimize olan sadakatimiz, ikincisi teşkilatımıza olan bağlılığımız ve üçüncüsü milletimize olan hizmet aşkımızdır. İşte AK Partimizi sürekli birinci parti yapan ilkeler bunlar. Peki bunun için ne yapmalıyız, eski siyaset anlayışı eski Türkiye ile rafa kalktı artık yeni Türkiye ile yeni siyaset anlayışı var. Peki bu nedir? Vatandaşa dokunacaksın, derdini dinleyeceksin, hemşehrine ismiyle hitap edeceksin ki samimiyet olsun. Allah'a şükür teşkilatımız samimiyetle çalışıyor, kapı kapı geziyor. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Karacan, daha sonra Alpu merkez ve Bozan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.