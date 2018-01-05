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Milletvekili Gizligider, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti.AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider geçtiğimiz hafta yapılan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimlerinde yeniden başkanlık...

05 Ocak 2018 Cuma 09:05
Milletvekili Gizligider, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti
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AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider geçtiğimiz hafta yapılan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimlerinde yeniden başkanlık görevine seçilen Cengiz Taşhan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Gizligider, Güven tazeleyen Cengiz başkan ve ekibine tebrik ziyaretinde bulunduk. Kafamız onlara emanet, gönlümüz de. Cengiz başkan ve yönetimine görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider’e teşekkür ederken bir süre sohbet ettiler.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:32
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