Milletvekili Başer İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, iktidarları döneminde, Yozgat'ta yolu, içme suyu ve kanalizasyonu olmayan köy kalmadığını belirtti.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, İl Genel Meclisi toplantısına katıldığını ve Yozgat İl Özel İdaresinin 2019 bütçe görüşmelerini izlediğini aktardı.

Burada konuşan Başer, iktidara gelmeden önce Yozgat'ın köylerinin yollarının bozuk olduğunu, içme suyu bulunmadığını kanalizasyon şebekesi olmayan çok sayıda köy olduğunu belirterek, "AK Parti iktidarı ile yaptığımız hizmetlerle beraber yollarımız asfaltla kaplandığı gibi şimdi standardını daha da yükseltip sıcak asfalt yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmadı. Köylerimize kilit parke döşüyoruz. Bütün köylerimize çocuk parkı yaptık. Biz köylerde yaşayan vatandaşlarımız, şehirde yaşayanların aldığı hizmeti alsın istiyoruz. Köylerimizde artık çöplerimiz toplanıyor. Doktorlarımız köylerimize giderek yerinde sağlık hizmeti sunuyor." açıklamasında bulundu.

Başer, hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Hizmetlerin yapılmasında emeği geçen valilerimize, vali yardımcılarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Özel İdare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.