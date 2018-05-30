Milletvekili Arslan'dan KAI Gölbaşı Şubesine ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Ali İhsan Arslan, Kars Ardahan Iğdır (KAI) Derneği Gölbaşı Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine değinerek, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana referandum süreci ile en büyük değişikliği yaptığını belirterek, cumhuriyet tarihinin en önemli değişikliğinin bu seçimle gerçekleşeceğini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu seçimle uygulamaya gireceğini söyledi.

Vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bizim AK Parti olarak en büyük isteğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçilmiş Cumhurbaşkanının Recep Tayip Erdoğan olmasıdır. Hem bu sistemin fikir babası, hem Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyen ilk kişi olması, hem de bu sistemi sizlerin de desteği ile önümüzdeki 5 yılda uygulayacak birisi olmasıdır. Kafasındaki sistemi Allah'ın izni ile uygulamaya müsaade ederseniz Türkiye geçtiğimiz 16 yıldan çok daha fazla icraatı önümüzdeki beş yılda yapacaktır."

KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ise dış güçlerin birçok şeyde başaramadıklarını ekonomi üzerinden başarmaya çalıştıklarını, bu nedenle uyanık ve birlik olunması gerektiğini ifade ederek, "Bizler çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Birçok ülkenin de bu coğrafya üzerinden hesapları var. İnşallah bunları en kısa sürede bertaraf edeceğiz." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da Gölbaşı'na yapılan yatırımların son dönemde arttığını belirterek, yatırımların daha da artması için 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Ziyarete, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Hayrunnisa Işık Aydoğan, KAI Derneği Gölbaşı Şubesi Başkanı Salih Kara ve AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.



