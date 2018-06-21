Milletvekili adayı Erkan'a taraftar desteği

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili adayı ve eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık bürokratlarıyla Kırşehir Belediyespor'u ziyaret etti.

Takımın Güneykent bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirilen ziyarete eşlik eden taraftarlar, Erkan'a tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve hükümetin yaptığı desteklerle başarılı bir sezon geçirdiklerini ve Spor Toto 3. Lig'e yükseldiklerini belirterek, aynı başarıların devam etmesi için AK Parti'nin Kırşehir'de 2 milletvekilini de alması gerektiğini söyledi.

Erkan da devlette 20 yıl tecrübesi olduğunu belirterek, milletvekili seçilmesi halinde Kırşehir Belediyespor'un Spor Toto 3. Lig'den daha üst liglere çıkması için destek sağlayacağını belirtti.

Ankara bürokrasisindeki yöneticilerle çok yakın dostlukları bulunduğuna işaret eden Erkan, şöyle devam etti:

"Bizimle takımımız daha iyi yerlerde olacaktır. Bakanlık ve federasyon nezdinde her zaman takımımızın yanında olacağım. Kırşehir'de 2 milletvekilini aldığımızda elimiz daha da güçlenecek ve Ankara nezdinde taleplerinizin takipçisi olacağım. Kırşehir'e yeni bir stat kazandırılması ve forma reklamları konusunda da katkı sağlayacağım. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ekibinde yer aldım. Orada birlikte çalıştığımız bürokrat arkadaşlarımız da beni yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum."

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Başkan Yardımcısı Ragıp Bingöl ve kulüp yöneticileri eşlik etti.