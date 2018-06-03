SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz millet kim neyi, ne için, nasıl yaptı bilir. Milletin terazisinin bu zamana kadar şaştığı hiç görülmemiştir. Millet önüne gelenlere baktı ve en doğru kararı verdi. Eğer milletin hatalı olduğunu düşünüyorsanız siz demokrasinin 'd'sinden anlamamıştırsınız. Demokrasinin patronu, demokrasinin son söz sahibi millettir. Millet ne derse herkesin şapka çıkartması lazım." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Ulaş ilçesinde parti binasında partililere hitap ederek, 24 Haziran'da vatandaşların hükümeti kurmak için seçime gideceğini söyledi. Hükümeti kurma yetkisinin millette olduğunu ve vatandaşların akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceğini ifade etti. Yılmaz, "Hükümeti kim kurmuş oluyor, millet kurmuş oluyor. Hükümetin kurulmasına millet karar veriyor." diye konuştu.

Eski sistemde zaman kaybedildiğini ve kaynak israf edildiğini dile getiren Yılmaz, milletin bunu görerek, 'Hükümeti ben kuracağım' dediğini belirtti.

Bu sistemin daha demokratik olduğunu aktaran Yılmaz, "Eskiden yüzde 46-47 ile hükümet kurmak mümkündü, şu anda yüzde 49 ile biz hükümeti yönetiyoruz. Ama şimdi yüzde 46 ile, yüzde 49 ile hükümet kurmak mümkün mü? Değil. Hükümeti kurabilmek için mutlaka yüzde 50+1 oy alabilmek lazım. Yani halkın yarısından bir fazlasının desteğini alan hükümeti kuracak. Dolayısıyla bu sistem milletin iradesine uygun bir sistem." ifadelerini kullandı.

Millet hükümetini kurmak için sandığa gidildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet kim neyi, ne için, nasıl yaptı, bilir. Milletin terazisinin bu zamana kadar şaştığı hiç görülmemiştir. Millet önüne gelenlere baktı ve en doğru kararı verdi. Eğer milletin hatalı olduğunu düşünüyorsanız siz demokrasinin 'd'sinden anlamamışsınız. Demokrasinin patronu, demokrasinin son söz sahibi millettir. Millet ne derse herkesin şapka çıkartması lazım. Onun için de diyoruz ki 'Hükümeti millet kursun.' Ama diğerleri ne diyor, 'Hayır, millet kurmasın' diyor. Öyle diyen var mı, var. 'Parlamenter sisteme döneceğim' diyenler, 'Bu millet hükümet kurmasın.' diyor. Peki bu milletten ne kötülük gördün, yanlış bir karar mı verdi, yanlış bir adam mı seçti? Biz millete hak verdik, bunlar milletten hak almak istiyor, özü bu. Peki bu millet kendi elinden hakkının alınmasına rıza gösterecek mi? İnanıyorum göstermeyecektir. Ne zaman siz yetkiyi millete dağıtırsanız inanın ki doğru yolda ilerler, mesafe alırsınız. Ne zaman milletin elindeki yetkileri alırsanız, şimdi bizim dışımızdaki partilerin yapmak istediği o."

- "İrticacılara fırsat vermeyin"

Parlamentoyu kurmaya milletin karar vermesini istediklerini ifade eden Yılmaz, bu sistemin eskisinden çok daha iyi olduğunu belirtti. Milletin, vaatlerini yerine getirmeyenleri ve sözünde durmayanları seçmeyeceğini aktaran Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Millet kendisine zulmetmez, millet kendisine haksızlık etmez. Dolayısıyla bu milletin en doğru kararı vereceğine inanan kimse bu sistemin arkasında durur. İrticacılar ne istiyorlar, 'Millete hak verilmesin.' diyorlar. Çünkü kendilerini seçkinci tanıtıyorlar, kendilerini bu devletin, bu milletin sahibi sanıyorlar. Geri kalan kim, biz neyiz? Maraba. 'Ne kadar hak verirse o kadar sahip olduk.' diyorlar. Bunlar kendilerine rıza göstermediğinden, halk oylamasında, 'Bu yetkiyi ben aldım.' Onu da kabul etmiyorlar. 'Ben geriye döneceğim.' diyorlar. Bu irticacılara fırsat vermeyin, bu demokrasi düşmanlarına, demokrasi karşıtlarına söz vermeyin. Gerçekten bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası açısından önemlidir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Hiç kimse diyebilir mi Türkiye bu zor coğrafyada zayıf hükümet olsun, zor bir coğrafyada zayıf, güçsüz bir parlamento olsun diyebilir mi? Dolayısıyla bu dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacımız var, bunu bu sistem getirecek."

Yılmaz, daha çok çalışarak Türkiye'yi daha çok büyütmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin yükselen bir yıldız olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Yılmaz daha sonra Sivas'ta esnaf ziyaretinde bulundu.