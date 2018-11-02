MHP'nin Sulakyurt Belediye Başkan adayı Bildik oldu

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Sulakyurt ilçesinde belediye başkan adaylarının şu anki Belediye Başkanı İsmail Bildik olduğunu bildirdi.

Baloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sulakyurt ilçesi için gece gündüz çalışan Belediye Başkanı İsmail Bildik'le 31 Mart yerel seçimlerinde de beraber olacaklarını belirtti.

Yaptığı çalışmalarla tüm kesimlerin takdirini kazanan Bildik'in MHP Genel Merkezi ile yapılan istişareler neticesinde tekrar aday olduğunu aktaran Baloğlu, "Kendisine inancımız tamdır. Belediye Başkanımıza başarılar diler, yeni dönemde aynı şevk ve üretkenlikle çalışmalarına devam edeceğinden şüphemizin olmadığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.



