MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız." dedi.

Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'nin yarım asırlık onurlu mücadelesinde karşılaştıkları nice imtihanları, badireleri, belaları aşmayı bildiğini söyledi.

Bahçeli, "Nereye gittiğimizi biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz, ne yapacağımızı da biliyoruz. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin edermiş, çok şükür biz dalımızdan savrulmadık, kökümüzden de hiçbir zaman, hiçbir şart altında Allah şahit ki ayrılmadık." diye konuştu.

MHP'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar duracağını belirtti.

MHP'nin böylesi bir son karar anı geldiğinde kimsenin desteğini ve himayesini aramak gibi bir yanlış içine düşmeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Geçmişimiz tanıktır, Yeri gelir Yunus olur gönüllerle buluşuruz, yeri gelir Yavuz olur hainlerle kıyasıya, kıran kırana uğraşır, onları perişan ederiz. Bizim safımız Türk milletidir. Bizim yönümüz Türkiye ve Türk-İslam dünyasıdır." ifadesini kullandı.

Gönüllerinde "Kızıl elma" ülküsü, göğüslerinde ülkücü olmanın şeref nişanesini taşıdıklarını aktaran Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türklük boynu bükük durmasın istiyoruz. Yüce dinimiz İslam solmasın, sinmesin, sönmesin çabasındayız. Milliyetçilik horlanmasın, millet dağılmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz. Bin yıllık kardeşliğimiz tahrip ve talan olmasın iradesindeyiz. Bu itibarla milli bekayı ön şartsız müdafaa ediyoruz. Türkiye’nin aç hürler, tok esirler ülkesi olmaması için çalışıyor, çırpınıyoruz. Gönlümüzde millet sevgisi, yüreğimizde Allah aşkı, şuurumuzda tükenmeyen dava sevdasıyla daha güçlü bir Türkiye'yi amaçlıyoruz. Daha huzurlu, daha gelişmiş, daha yükselmiş bir millet varlığının arayış ve arzusu içindeyiz."

Bahçeli, asla davalarından dönmediklerini, hesabi değil hasbi davrandıklarını, çıkarlarını, günübirlik hevesleri, saman alevi gibi yanıp sönen heyecanları değil, milli ve manevi değerleri düşündüklerini söyledi.

MHP'nin geride kalan 49 yılı onca saldırı, kumpas, tezgah ve tuzaklara rağmen gururla yaşadığını, millete feda edilmiş ömürlerle destan destan yükseldiğini ifade eden Bahçeli, "Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Geleceğin Türkiyesinin temelleri cumhurun ittifak ruhuyla atılacaktır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh cumhurun ittifak duruşuyla kazınacak ve kaybedecektir." dedi.

24 Haziran seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en kritik, stratejik ve mühim karar anlarından biri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İnanıyorum ki, 24 Haziran'da Türkiye 'Al Bayrak Sistemi'nde buluşacak, 'Üç Hilal'de uzlaşacak, 'Cumhur İttifakı'nda kucaklaşacaktır. 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Geride kalan yıllarda, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan milliyetçi-ülkücü hareket, Türkiye'nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır." diye konuştu.

-"Ekonomik tetikçileri devreye soktular"

Emperyalist odakların Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istediğini, milletten intikam almak için fırsat kolladığını anlatan Bahçeli, ekonomik tetikçilerin devreye sokulduğunu, ülkenin her tarafının çevrelendiğini söyledi.

Özellikle son 10 yıldır süregelen, devamlı ağırlaşan, derinleşen vahim bir operasyon süreciyle Türkiye'nin zehirlenmesinin, milli birlik ve dayanışma ruhunun zedelenmesinin hedeflendiğini dile getiren Bahçeli, terör örgütleri bu amaçla öne çıkarıldığını bildirdi.

Bahçeli, bölgesel ve küresel senaryoların Türkiye'nin sırtını yere getirmek için sahnede olduğunu ifade ederek, "Sanal darbe davalarıyla denediler, başaramadılar. Gezi olaylarıyla denediler, başaramadılar. Çukur ve hendek terörüyle denediler, başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar, yine başaramadılar." sözlerine yer verdi.

Hainlerin durmadığını, PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD, YPG ve DHKP-C'nin birbiriyle paslaşıp Haçlı emellerini canlı tuttuğunu belirten Bahçeli, ülkenin15 Temmuz’da son iki asrın en vahşi işgal girişimlerinden birisine maruz kaldığını, ancak muvaffak olamadıklarını anlattı. Bahçeli, çünkü Türk milletinin kutlu bir ayaklanışla, muazzam bir dirilişle tanklara, toplara, mermi ve bomba fırlatan helikopterlere, uçaklara göğsünü gerdiğini kaydetti.

Hain ve hasmane niyetlerin bitmediğini, zaaf anının beklendiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin içine düştüğü tehlikeli durum karşısında siyasetimizi ve stratejik duruşumuzu tekrar gözden geçirmeliydik. 15 Temmuz öncesi gibi olamazdık, davranamazdık, böylesi bir siyaset takip edemezdik. Lütfen sorgulayınız, 1918'de işgal altındaki İstanbul'da kolları sırmalı, göğsü madalya ve nişanlarla dolu bir nazır olmak mı evladır, yoksa tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin dağlarında koyun otlatan bir çoban olmak mı revadır? Tutsak bir makam ve şöhret sahibi olmak mı makbuldür, yoksa hiçbir mihraka mihnet etmeyen, hiçbir çevreye aman dilenmeyen onurlu, dik başlı, bağlantısız sıradan bir insan olmak mı makuldür?" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Türk tarihinin haklarını savunduğunu, Türk milletinin ruh kökünü, öz değerlerini, milli kimliğini çiğnenemez namus saydığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrasında milli birlik ve beraberlik hukukunun hakim ve hadim olmasını arzu ettik. Normalleşme sağlanasıya, huzur ve istikrar temin edilesiye kadar verdiğimiz sözlerden, gösterdiğimiz sağlam duruştan caymama iradesini ispatladık. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' diyoruz. Biz bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti karşılık beklemeden, ödül, iltifat ummadan sevdik. Sevmekten de yorulmayacağız, gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz. Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, masumların nefesi, mağdurların yumruğu olacağız. Başaracağız, başaracağız, Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız. "

(Sürecek)