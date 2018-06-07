MHP'nin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun, varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın, biz cumhur diyeceğiz, biz cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesinde hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz." dedi.

Bahçeli, partisinin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi özü bir, sözü bir, sevdası vatan, sedası Türkiye olan Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Aklının milletten alan, ahlakını ve anısını Türk tarihinde bulan Cumhur İttifakı ile geleceğe yürüdüklerini ve engelleri aştıklarını belirten Bahçeli, başaracaklarından zerre şüphe duymadıklarını ve milletin kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını vurguladı.

Ülkenin 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuştuğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama yürütme ve yargı organlarının güçlendiği, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği biri yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız cumhur, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre tayin ve tespit etmiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan halk oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Barajın fiilen yüzde 50 artı 1'e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan başka, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Türkiye'nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde siyasetin kavgaya sapmasını, mantık göremez, makul karşılayamazdır. İstiklalimize saldırılırken istikbalimizle ilgili oyunlar tezgahlanırken, cumhurun emanetini, daha fazla sahiplenmeli, cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Elbette bir olmalıydık. Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık. Mevzubahis olan bekamızdır. Ayrılığa, gayrılığa, dağınıklığa, dargınlığa gerek yoktur. Mevzubahis vatandır, cepheleşmeye, ters düşmeye, hizipleşmeye yer yoktur."

- "Cumhur ittifakı, cumhuriyetin istikbalidir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, cumhurun bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi eseri ve sizlerin iradesi olduğunu aktaran Bahçeli, yeni sistemin doğasına uygun bir şekilde siyasi partiler arasına ittifak kurabilmenin kanuni alt yapısının hazırlandığını ve hayata geçirildiğini anlattı.

Devlet Bahçeli, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin 'Cumhur İttifakı' çatısı altında bir araya geldiklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP'ye oy veren kardeşlerimizle güç birliği yaptık. Büyük Birlik Partisine oy veren kardeşlerimizle birliktelik hukukunda buluştuk. Cumhur İttifakı, cumhuriyetin istikbalidir. Cumhur İttifakı milli bekanın zırhı ve surudur. Cumhur İttifakı istiklalin muhafızı, devleti ebed müddetin, milleti ebed müddetin izah ve ilanıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi, tarihi ve milli bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Sadakat ve samimiyetle devamı şarttır. Şu anda yaptığımız budur. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun, varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın, biz cumhur diyeceğiz, biz cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesinde hepsini şaşkın, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz."

Türk düşmanlarının, Türkiye muhaliflerinin cumhuriyetin ittifakı karşısında sönmekten, ufalanmaktan başka çareleri olmadığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun için 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız, çünkü Allah vardır. Huzursuz olmayacağız, çünkü Türklük imanla ayaktadır, çaresiz olmayacağız çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir yanımızdadır. Karamsar olmayacağız, güven veren gelecek vadeden Cumhur İttifakı hazırdır, kararlıdır, mutlaka başaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Buna inancım tamdır. Sizler de bundan emin olunuz. Buna itimat ediniz. Dedikodulara aldırmayınız. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine, hangi karanlık servisleri yaptıklarına bakmayınız. Oy oranınızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara Türk milleti 24 Haziran'da şamarı indirecektir."

(Sürecek)