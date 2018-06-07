MHP'nin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları, yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi, tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse, aynısı Kandil'de de yapılmalıdır. Türkiye, terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka yol ve çare yoktur." dedi.

Bahçeli, partisinin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin, kamuoyu şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılamayacağını belirtti.

Kamuoyunda yayımlanan bazı anket sonuçlarının taraflı olduğunu savunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Seçimler, kamuoyu şirketlerinin ısmarlama anketleriyle sonuçlanmaz. Bizim anketimiz, milli vicdandır. Bizim anketimiz, 'bu defa MHP' diyen, TBMM'de MHP güçlü olsun iradesiyle heyecanlanan, milyonlarca Türkiye sevdalısıdır. Bizim anketimiz ahlaktır, adalettir, bayrak ve vatan sevdasında eriyen Türk milletinin tertemiz evlatlarının iradesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda Allah'ın izniyle seçilecektir. Milletvekilliği genel seçiminde ise siyasi görüşü ve parti aidiyeti ne olursa olsun aziz vatandaşlarım, MHP'ye oy ve desteğini vereceklerdir. Gördüğümüz budur, işaret ve izlenimlerimiz bunu haber vermektedir. Gerçekleşecek olan da bu olacaktır. Dedikodu, mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz, üstelik adam gibi, mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Davamızın ruhuna uygun şekilde gereğini korkusuzca yerine getiriyoruz. Fitne, günahkarların mesleğidir. Fikri karmaşa ve tartışma, husumet odaklarının harcıdır. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz."

- "1 Kasım'dan sonra partimizi ele geçirmek istediler, direndik"

TBMM'nin, denge ve denetleme görevini en sağlıklı ve kalıcı şekilde ifa edebilmesi için güçlü bir MHP'ye gerek olduğunu ifade eden Bahçeli, "MHP, Türkiye'dir. MHP, Türk milletidir. MHP, vatana duyulan eşsiz ve emsalsiz sevgidir, sadakattir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişini hiç kimse, hiçbir muhasım odak, hiçbir nifak yuvası, hiçbir müfteri durduramayacaktır. Biz, 49 yıldır millet hizmetindeyiz. Biz, 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu milli beka oldu mu, Allah şahit olsun ki, hiç kimseyi tanımayız, hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz." diye konuştu.

1 Kasım seçimlerinin ardından partilerinin ele geçirilmek istendiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Fedakarlıksa isteneni yaparız. Nitekim yaptık, yapıyoruz. Fenalıkları engellemekse beklenen, hedefe ok gibi saplanırız. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. 1 Kasım'dan sonra partimizi ele geçirmek istediler, direndik. İnançlarımıza kara çalmak, davamızı kundaklamak istediler, izin vermedik. FETÖ kontrollü saldırıya maruz kaldık, saflarımızı bozmadık, bozgunculara inanç ve imanla karşı durduk. Tertemiz vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Ülküsüne sevdalanmış kardeşlerimizi, iktidar sözleriyle aldattılar. Başardılar mı, hayır. Sonuç aldılar mı, hayır. 'Ülkücü irade' dediler, çürük İP'e çıktılar. 12 Eylül'den sonra en büyük mütecaviz salgın ve saldırganlığı imanla durdurduk. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri, azim ve cesaretle püskürttük. FETÖ'nün oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Türkiye muhaliflerine Bozkurt gibi direnç gösterdik. Yine anket senaryolarına sarıldılar. MHP, Türkiye'nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir."

- "Yunanistan Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamakta"

Bahçeli, Türkiye'nin belini bükmek, iç barış ve huzur ortamını bozmak için şer ve şirret bir faaliyetin gündemde olduğunu belirterek, "FETÖ, PKK, PYD/YPG, IŞİD, CHP, HDP, İP aynı kümede toplaşarak, emel ve hedef birlikteliği yapmışlardır. Üstelik aldıkları dış destek ve teşvikle her türlü rezalete çanak tutmuşlardır. 15 Temmuz'da işgal denemesi yapan hain FETÖ'cü teröristler, yabancı ülkelerde el üstündedir." dedi.

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin bu ülke tarafından korunmaya alındığını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle südürdü:

"Dahası geçtiğimiz günlerde, 7 hain tahliye edilmiş, güvenli barınma imkanına kavuşturulmuşlardır. Bu kepazelik değil midir? Bu ihanet değil midir? Bu düşmanlık sayılmayacak mıdır? Hani demokrasi, hani insan hakları, hani hukuk? FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamakta, hassasiyetlerini kaşıyarak kanatmaktadır. Bu tablo, utanç verici bir ilkellik ve işbirlikçiliktir. Bu son gelişmeler, FETÖ'yle Yunanistan'ı işgal planı denkleminde hem eşitlemiş, hem de sabitlemiştir. Teröristlerin tahliye edilmesi, teröre yardım ve yataklıktır. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi, kaçınılmaz bir adalet ve ahlak görevidir. Yunanistan bundan kaçamaz, buna ilgisiz kalamaz. Ege'yi istikrarsızlığa, Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan, Türk milletinin daha fazla sabrını sınamamalı, tahammülünü zorlamamalıdır."

- "Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir"

Münbiç konusunda ABD'yle varılan uzlaşmanın, umutları yeşerttiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye ile ABD'nin, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusunda ortak kararlılıklarını vurguladığını, iki ülkenin Münbiç temelinde bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

PKK-YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusunda kalmalarının tehlikeli olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"İlk aşamada ön hazırlık toplantıları, ikinci aşamada ise YPG'li teröristlerin silahlarının alınması ve bölgeden çıkarılacakları anlaşılmaktadır. Son aşamada ise yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. PKK-YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusuna çekilecekleri söylenmektedir. Peki, Fırat'ın batısında terörist olan doğusunda da aynı cani olmayacak mıdır? Değişen nedir? PKK-YPG'nin Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi, özellikle Kamışlı-Haseke arasına ve mücavir alanlara yuvalanması, daha tehlikeli, daha vahim gelişmelere kapı açmayacak mıdır? PKK-YPG'lilerin kanlı silahlarının alınması, önemlidir ve ön şarttır. Ayrıca Münbiç'ten çıkarılmaları da isabetlidir. Ancak bu hainler mutlaka hesap vermeli, mutlaka adaletin önüne çıkarılmalı, döktükleri kanların bedelini ödemelidir. Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir. Kanunsuz ve insanlık dışı hiçbir oluşum ve eylem hazırlığına fırsat verilmemelidir. Bu konuda devlet ve hükümetle biriz, beraberiz."

- "Bunlara acırsak, acınacak duruma düşeriz"

Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları, yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse, aynısı Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, hıyanetin kökünü kurutma zamanıdır. Zaman, kahramanlık zamanı, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtulmalıdır. Başka yol ve çare yoktur." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin, ele geçirildikleri her yerde imha edilmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Görüyorsunuz, teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si, HDP'si, İP'i, Saadet'i, PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı, Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne Cezaevi'nde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır? Kandil'e el sallamanın, millete veda etmek olduğunu anlayamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir? Bunlara acırsak, acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz. Türkiye, özellikle 24 Haziran'dan sonra, güçlü ve sağlam bir iradeyle, beka düzeyindeki bütün meselelerini çözecek bir imkan ve kabiliyete kavuşacaktır."

- "24 Haziran’da yeniden doğacağız"

"CHP, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, Cumhur İttifakı, teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek, birer birer kıracaktır" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP, PYD/YPG'ye terörist diyemezken, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin hak ve hukukunu cesaretle savunacak, hainleri kabusla tanıştıracaktır. Bu nedenle cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, tekrar seçimi elzemdir. Bunun yanında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü şekilde, sayısal ve siyasal olarak çok etkin biçimde TBMM'de temsil edilmesi, tarihi ve milli bir mükellefiyettir. Diyoruz ki, insanımız için her şeye değer, haydi hep beraber, hep beraber. Ülkemiz için her şeye değer, haydi hep beraber, yine hep beraber. Başaracağız, oyunları bozacağız. Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız."

(Sürecek)