KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, partisinin çevre ve doğa hassasiyetine dikkat çekerek, "Cadde ve sokaklarda daha fazla gürültü ve çevre kirliliğine yol açmamak, zaten keşmekeş olan şehir içi trafiğini daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmemek için yıllardır seçimin son gününün geleneği olan toplu yürüyüş ve araç konvoyunu yapmamayı uygun gördük." açıklamasında bulundu.

Baloğlu, yapığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için MHP olarak 18 Mayıs'da seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Ramazan ayına denk gelen bir aylık süreçte ve ardından Ramazan Bayramı'nda gece gündüz, iftar sahur, bayram seyran demeden sesli ve görüntülü yayın ve tanıtım araçlarıyla, sosyal medyanın her türlü yöntemiyle, gazete, dergi, broşür, afiş, pankart gibi görsel iletişim ve tanıtım araçlarıyla vatandaşlara adaylarını tanıttıklarını ve hedeflerini anlattıklarını ifade eden Baloğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte elbette rahatsızlık verdiğimiz vatandaşlarımız olmuştur. Her şeyden önce seçim sürecinde vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan ötürü tüm Kırıkkale halkından özür ve helallik dileriz. MHP'nin toplumsal hassasiyetinin bir gereği olarak, vermiş olduğumuz bu rahatsızlıklara yenilerini eklememek adına, günlük hayatını sürdüren sade vatandaşımızın ve esnafımızın işlerine engel olmamak, cadde ve sokaklarda daha fazla gürültü ve çevre kirliliğine yol açmamak, zaten keşmekeş olan şehir içi trafiğini daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmemek için yıllardır seçimin son gününün geleneği olan toplu yürüyüş ve araç konvoyunu yapmamayı uygun gördük. MHP, Türk milletinin hassasiyetlerini çok iyi bilen ve bu yönde faaliyetlere imza atan, Türkiye'nin en önemli siyasi partisidir ve MHP'nin en önemli hassasiyetlerinden birisi de çevre ve doğadır."

Baloğlu, bu hassasiyetleriyle Kırıkkale'de ve Türkiye'de, hatta belki de dünyada bir ilke imza atarak, cumartesi günü seçim yasaklarının başladığı anda adayları, parti yönetimi, ocak yönetimi ve gençleriyle partiye ait ne kadar afiş ve pankart gibi tanıtıcı görsel varsa bizzat kendi elleriyle toplayıp çöp toplama merkezlerine ulaştıracaklarını aktardı.