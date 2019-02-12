MHP'nin 50'nci yılına özel iki kitap

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla, "Davaya Adanmış Ömür Devlet Bahçeli" ile "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Devlet Bahçeli" adlı kitapları kaleme aldı.

Bahçeli'nin, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" siyasi düsturu çerçevesinde hayatı ve siyasi kariyeri ile Türk siyasetinde oynadığı rolün anlatıldığı, "Davaya Adanmış Ömür Devlet Bahçeli" adlı kitapta, 1980 öncesi dönemde ülkücü hareketin "Devlet Ağabeyi" Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı oluşunun hikayesine de yer veriliyor.

Kitapta, Bahçeli'ye yönelik "itham" ve "linç kampanyası", partinin ve MHP liderinin siyasi duruşu ile ülkedeki siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınıyor.

Bahçeli'nin liderlik vizyonunun da değerlendirildiği kitapta, hayatı boyunca gösterişsiz bir mücadeleyi, riyasız bir siyaseti, samimi ama sade bir ülkücülüğü tercih ettiği belirtiliyor.

Kitapta, son 17 yılda Türk siyasetinde yaşanan önemli bazı gelişmeler, "2023 lider ülke Türkiye", "57'nci Hükümetten erken seçim sürecine", "367 krizi ve Bahçeli'nin ikinci erken seçim çağrısı", "Paralel ihanet, Devlet Bahçeli gerçeği", "15 Temmuz ihanet kalkışmasını başarısız kılan siyasi lider" ve "Bahçeli 2018'de neden erken seçim önerdi?" başlıkları altında geniş bir şekilde anlatılıyor.

Bahçeli'nin dinlediği müzik, sevdiği sanatçılar, antika araba merakı ve Beşiktaş takımına duyduğu sevginin de yer aldığı kitapta MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Türkiye'nin 21'inci yüzyıla geçiş sürecinin en renkli, en farklı, en mücadeleci, en tutarlı, en dürüst, en basiretli politikacı ve devlet adamı" olarak Türk siyasetinde yerini aldığı ifade ediliyor.

Yeni sistem detaylı anlatılıyor

Semih Yalçın'ın, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Devlet Bahçeli" adlı kitabında da 15 Temmuz ihanet kalkışmasının ardından MHP ve AK Parti'nin üzerinde uzlaşarak Türk milletinin onayına sunduğu anayasa değişikliği ve yeni sisteme geçiş detaylı olarak anlatılıyor.

MHP'nin anayasa değişikliği sürecine destek verme gerekçelerinin de sıralandığı kitapta, partinin yıllardır anayasa değişikliği konusunda dile getirdiği, "Üniter yapı, Türk kimliği ve vatandaşlık tanımı, yerel yönetimlerin özerk olamayacağı görüşü, ana dilde eğitim çekinceleri" şeklindeki kırmızı çizgilerinin aynen korunduğu vurgulanıyor.