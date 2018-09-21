MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi

SİVAS (AA) - MHP Suşehri İlçe Başkanlığına Serhat Yüzüak getirildi.

MHP İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, davaya hizmet eden eski yönetime teşekkür etti.

Bu davada küskünlük olmadığını belirten Nevruz, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu davanın birer neferleriyiz, önemli olan davamıza hizmettir. Bu nedenle davamıza hizmet veren Ahmet Turan Çalışır başkanıma ve yönetimine teşekkür eder, yeni yönetimi tevdi ettiğimiz Serhat Yüzüak ve yönetimine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. İnanıyorum ki önümüzde dönemde yerel seçim çalışmaları başlayacak. Yeni yönetimimizin genel merkezimizin talimatları doğrultusunda güzel çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Görev değişimine katılan herkese teşekkür ederim."

Görevi devralan Yüzüak ise ülkücü dava çatısı altında olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu davanın şuuruyla yönetim olarak hizmet edeceğiz. Küskünlük ve dargınlık bu dava içerisinde olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu davada herkes gönül neferidir. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.