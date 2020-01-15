Son Dakika
MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." açıklamasında bulundu.
Politika 15.01.2020, 12:58
ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.