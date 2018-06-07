MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Türk milletinin maceralara tahammülü yoktur

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milletinin maceralara tahammülü olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakına onay verilmesi Türkiye'nin yeni bir ayağa kalkma hamlesi olacaktır." dedi.

Akçay, Gördes ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti sırasında 24 Haziran'da yapılacak seçimelere ilişkin açıklamalarda bulunan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Vatandaşlardan Cumhur İttifakına onay vermesini isteyen Akçay, şöyle konuştu:

"Türk milletinin maceralara tahammülü yoktur. Olmayacak işlerle vakit kaybedemeyiz. Yıkım ittifakının olumsuz, belirsiz ve çelişkili söylemlerine itibar edemeyiz. Bir an önce tutarlı, kararlı, etkin bir hükümet oluşturmamız, güçlü bir meclis ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Bu da ancak Cumhur İttifakı ile mümkündür. Millet aklı, Cumhur İttifakı istikametindedir.

MHP mevzubahis vatan ve milletse çıkar hesabı yapmaz. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışına göre hareket ederiz. Cumhur İttifakına onay verilmesi Türkiye'nin yeni bir ayağa kalkma hamlesi olacaktır."

Akçay, daha sonra Evciler ve Güneşli mahallelerini ziyaret etti.



