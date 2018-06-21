MHP Grup Başkanvekili Akçay: Cumhur İttifakı 24 Haziran'dan sonra da devam edecek

MANİSA (AA) - Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) üyeleri ile Kent Park'ta bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale geldiği, yönetimde çift başlılığın giderildiği, güçlü bir Meclis, güçlü hükümetin gerçekleşeceği bir yönetim sistemi olduğunu anlattı.

Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Türkiye yeni ve büyük ufuklara daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecektir. Bugüne kadar yapılan kara propagandaların yanlış, yalan ve yanıltmaların aksine Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek, Türkiye daha demokratik ve hukuk yolunda ilerleyen bir ülke haline gelecektir, geriye dönüş yoktur." diye konuştu.

24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi Cumhur İttifakı'nın yöneteceğine dikkati çeken Akçay, şöyle konuştu:

"Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, milli bekamıza ve istikbalimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız Cumhur İttifakı'nın temel sebebi budur. Cumhur İttifakı, 25 Haziran'dan sora da devam edecek. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere daha da ileri ve daha geniş yerlere taşınabilir. Ancak öncelikli konumuz 25 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurumları ve kurallarıyla yerleştirilmesidir. Bu da 5 yıllık bir süreci kapsamaktadır ve şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi Cumhur İttifakı yönetecektir."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Akçay, "Beni Amerikalılar aradı, 'FETÖ iadesi için dosya hazırlanmamış' diyor. Şimdi ben vatandaş olarak düşünüyorum. Muharrem İnce, yarın cumhurbaşkanı olsa acaba kendi devletinin verdiği bilgilere mi itibar edecek, itibar etmeyip de Amerikalıların verdiği bilgiye itibar ediyorsa ben o adamdan korkarım." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Zekeriya Güneş