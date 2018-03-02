Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 22:45
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek
banner230

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Sarıgöl Bağ Sulama Birliğini ziyaret eden Akçay, yaptığı konuşmada, Afşar Barajı'ndan kapalı sisteme geçilmesi için çalışma başlatıldığını, bu sayede Sarıgöl ve Alaşehir'deki 160 bin dekar alanın damlama sulamaya kavuşacağını söyledi.

TSK'nin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Akçay, şöyle konuştu:

"Afrin'e ilk defa müdahale edilmiyor. Türkiye, işgal altındayken Afrin'de Fransızlar vardı. 97 yıl önce de 1921 yılında Afrin'e girildi. Türkiye, Suriye'nin Afrin şehrine terör koridoru oluşturulduğu için müdahale etti çünkü o bölgeden bize tehdit var. O yüzden doğru bir karardı.

Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek. Türkiye, bölgede yaşayanlara huzur verecek. Şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum."

Muhabir: Mehmet Akif Sarıhan

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim