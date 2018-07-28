MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki ifadelerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 28 Temmuz 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki ifadelerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye'nin ABD ile on yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Malum papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış." ifadesini kullanan Bahçeli, "Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?" diye sordu.

Bahçeli, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı, papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir." açıklamasını yaptı.

"Şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin tam bağımsız ve bağlantısız bir ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa suçluların, ajanların ve hainlerin değiş tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki ya bir yol ağzında ya da bir köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir."

"Askıda Ekmek Projesi geniş bir yankı bulmuştur"

Bahçeli, ekmeğin, nimet, bereket, değer, aç karınların azığı ve tok gönüllerin aşı, milli ve manevi hayatın mihveri olduğunu ifade ederek, "Memnuniyetle müşahede ediyorum ki başlattığım Askıda Ekmek Projesi geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur." ifadesini kullandı.

Projenin iki ana kaynağı bulunduğunu belirten Bahçeli, bunların da, inanç ve iman ölçüleriyle "Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncü olduğunu kaydetti.

"Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır, esastır." paylaşımında bulunan Bahçeli, askıya koyulan ekmeğin Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürü olduğunu vurguladı.

"Ekmek tuz hakkı"

Bahçeli, büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib'in, "ekmek tuz hakkı" kavramıyla vefakar olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret ettiğine dikkati çekti.

Asırlar içinde büyüyüp kökleşen Türk kültür ve sosyal hayatında, ekmek ve tuz hakkının dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir sembol olduğunu belirten Bahçeli, projenin temellerinin köklü bir geçmişe sahip Türk adet ve ananelerinden feyzini aldığını kaydetti.

Paylaşımlarında Yusuf Has Hacib'in sözlerine sıkça yer veren Bahçeli, derin ve kavrayıcı anlamını hem dinde hem de ekmek tuz hakkında bulan projenin, kadim Türk kültürünün şükran, minnet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve hatırlama vasıflarını mahiyet ve mevcudiyetinde taşıdığını belirtti.

"Türk varsa umut vardır"

Bahçeli, 17-21 Şubat 2001'de resmi ziyarette bulunduğu Türkmenistan ve Kazakistan'da kendisine ekmek ve tuz ikram edildiğini, Türk kültürünün canlı, şanlı ve yaşayan niteliklerine bizzat şahit olduğunu ifade etti.

Twitter hesabından bununla ilgili fotoğraflar da paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki Türk varsa umut vardır, huzur vardır, pırıl pırıl parlayan ufuk vardır. Türklük ayaktaysa, yüce dinimize bağlılık hakkıyla yaşanıyorsa muhtaç kalmışların, dara düşmüşlerin elbette ellerinden tutulacaktır. Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. Ekmek tuz hakkı Türk kültürünün müşfik bir mükafatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir."



Muhabir: Esin Işık