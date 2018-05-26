MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'yi TBMM'de layık olduğu bir mevkiye mutlaka taşıyacağız

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'nin yarım asırlık onurlu mücadelesinde karşılaştıkları nice imtihanları, badireleri, belaları aşmayı bildiğini söyledi.

MHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

MHP'nin geride kalan 49 yılı onca saldırı, kumpas, tezgah ve tuzaklara rağmen gururla yaşadığını, millete feda edilmiş ömürlerle destan destan yükseldiğini ifade eden Bahçeli, "Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Geleceğin Türkiyesinin temelleri cumhurun ittifak ruhuyla atılacaktır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh cumhurun ittifak duruşuyla kazınacak ve kaybedecektir." dedi.

24 Haziran seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en kritik, stratejik ve mühim karar anlarından biri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İnanıyorum ki, 24 Haziran'da Türkiye 'Al Bayrak Sistemi'nde buluşacak, 'Üç Hilal'de uzlaşacak, 'Cumhur İttifakı'nda kucaklaşacaktır. 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Geride kalan yıllarda, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan milliyetçi-ülkücü hareket, Türkiye'nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır." diye konuştu.

MHP'nin Türk tarihinin haklarını savunduğunu, Türk milletinin ruh kökünü, öz değerlerini, milli kimliğini çiğnenemez namus saydığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrasında milli birlik ve beraberlik hukukunun hakim ve hadim olmasını arzu ettik. Normalleşme sağlanasıya, huzur ve istikrar temin edilesiye kadar verdiğimiz sözlerden, gösterdiğimiz sağlam duruştan caymama iradesini ispatladık. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' diyoruz. Biz bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti karşılık beklemeden, ödül, iltifat ummadan sevdik. Sevmekten de yorulmayacağız, gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz. Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, masumların nefesi, mağdurların yumruğu olacağız. Başaracağız, başaracağız, Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız."

"MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Müsterih bir vicdanla söylemek isterim ki, gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki, MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır. Ecdadımıza, şühedaya hürmet ve sadakat nişanesidir. Nasırlı elleriyle dua eden dedelere, ninelere, kınalı elleriyle vatan nöbetine giden yiğitlere, sevdiğinin hasretini çeken gelinlere, analık yüreğiyle çocuklarına güzel bir gelecek hayali kuran analara, babalara, bıyığı terlememiş evlatlarımıza, henüz doğmamış yavrularımıza umut ve ufuk aydınlığıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kesintisiz Türk tarihinin sıçrayış ve yükseliş hamlesidir. Tarihi mirasımıza da muvafıktır. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin teminatı, beka ve güvenliğimizin muhafızı ve mükafatıdır."

"Gereğini 24 Haziran'dan sonra yapacağız"

Bahçeli, daha sonra şunları söyledi:

"Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıyla gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır. Bunları not ediyoruz. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak surette yapacağız."

Normal şartlarda 3 Kasım 2019 olan seçim tarihinin, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece girmesi, küresel ve bölgesel ayak oyunlarının fazlalaşması nedeniyle yüksek bir belirsizliğin markajında olduğunu, 16 Nisan'da millet tarafından tescil edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de bir an önce uygulamaya geçilmesinin elzem olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte görüyorsunuz, son günlerde döviz üzerinde çok ciddi ve fahiş bir oyun vardır. Spekülatörler, ederi ve gideri bir dolar olan namussuzlar, döviz kurunu suni şekilde yükselterek, 24 Haziran üzerine ambargo koymaya çalışıyorlar. Üstelik dövizin inmesini OHAL'in kalkmasına bağlayan şuursuzlar, Türkiye karşıtlarına el sallayan çapulcular türemiştir. Bu karanlık senaryolar hep aynı mahfillerin işidir. Tezgah bildik, figüranlar tanıdık, iç ve dış düşmanlar karşımızdadır. Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa buradan açık açık söylüyorum, alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz, yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmez. FETÖ'cüler, kendini İP'e asan CHP yönetimi, soluk borusu Kandil olan siyasi teröristler, irili ufaklı diğer husumet odakları ve arkalarındaki şer güçler ne yapsalar, nereye gitseler yararsız ve nafiledir. Türk milleti, 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracak, bunların heveslerini kursaklarında bırakacaktır."

"Bunlar siyaseti devre mülke çevirdiler"

Bahçeli, seçime, kurdukları, yasal temeli olan, her partinin kendi hükmü şahsiyeti, amblemi, ilkeleri ve kurallarını ihtiva eden Cumhur İttifakı ile gireceklerini belirterek, "Millet İttifakı'na ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Baktık ki, ısrarla ittifakı reddeden, ittifaka yanaşmayacaklarını dile getiren beş benzemez birden bire Millet İttifakı'nda buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlarınki millet değil zillet ve illet ittifakıdır. Ne ara görüştünüz, ne ara anlaştınız, nerede düşüp, hangi mahzende ittifaka karar verdiniz? Güneşte üşüyüp gölgede terleyenler layık oldukları cevabı, çok değil, 28 gün sonra Türk milletinden alacaklardır. Biz ittifak dediğimizde avaz avaz bağırıp, müfterilik nöbetine giren siyaset yobazları, siyasi kaçkınlar, Türkiye muhalifliğinde marka olan dönek ve kiralık zihniyetler ele ele tutuşmuş, telaşla sahneye çıkmışlardır. Bunlar siyaseti devre mülke çevirdiler. 18 gün süreyle kiralık milletvekili sezonu açtılar. Varsın yapsınlar, varsın FETÖ ve PKK'nın kurşun askeri olsunlar, nasıl olsa boyunları eğik şekilde geldikleri yere geri dönecekler, döndükleri yerde de millet vicdanına çatır çatır hesap vereceklerdir.

Vay gafiller vay, İYİ Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın, Mehmetçik katillerinin affını istiyor. Aklı bir vesileyle çelinmiş, duyguları istismar edilmiş, bir ara içimizdeyken yanılıp yenilip aramızdan çıkıp gitmiş kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Hatta Başbuğ Türkeş Bey'in anılmasına, bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar. Buradan diyorum; pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde öz eleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım."

Bahçeli, partisinin seçim vaatleri arasında üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının da bulunduğunu söyledi.



Muhabir: Ferdi Türkten, Esin Işık