MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından terörle mücadele ve Pençe Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Terörizmin karanlık hedeflerinin, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemlerinin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdit olduğuna işaret eden Bahçeli, terörün insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felaket olduğunu, dünyanın bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kaldığını aktaran Bahçeli, bölücü terör örgütlerinin yıllardan beri ülkenin güvenliğini, varlığını, birliğini, milli bekasını kesif şekilde hedef aldığını, terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyetinin çok fazla olduğunu vurguladı.

Bedeli can vererek, kan dökerek ödenen cennet vatanın, mensubiyeti olmaktan onur duyulan aziz milletin küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer aldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin mücavir bölgelerine terör örgütlerinin alenen yuvalandığını ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin haklı, meşru, yerinde, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydeden Bahçeli, terör örgütlerinin kökünün kazınmasının, tamamen imha edilmesinin Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfının en önemli gayesi ve bu gayenin tavizinin imkansız olduğuna dikkati çekti.

Dün, topçu atışları ve jetlerin hava akınıyla başlayan, ardından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine komando tugaylarının intikaliyle derinleşen Pençe Operasyonu'nun terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisi olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"MHP, 'Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir. Irak'ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzanmalıdır.

Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir. Pençe Operasyonu'na katılan kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."