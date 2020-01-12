MHP Genel Başkanı Bahçeli: Komşu coğrafyalardaki çözülmenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir." dedi.

"Maksat Türk milletini yurdundan sürüp çıkarmak"

Bahçeli, "Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve velayetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir." şeklinde konuştu.

"Türk milleti bekasını tehdit eden hiçbir teşebbüse göz yummayacak"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir. Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes bedel ödeyecektir. DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler. Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır."

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