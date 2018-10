MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul dışında her seçim çevresinde aday çıkaracağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız." dedi.